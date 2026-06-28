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Наука и Хайтек

Наночастицы доставляют антитела внутрь клеток и подавляют рак и воспаление. Израильское исследование

Онкология
Исследования
Израильские ученые
Нанотехнологии
Медицина
время публикации: 28 июня 2026 г., 14:20 | последнее обновление: 28 июня 2026 г., 14:20
Наночастицы доставляют антитела внутрь клеток и подавляют рак и воспаление. Израильское исследование
ChatGPT

Ученые Хайфского Техниона совместно с коллегами создали технологию маскировки терапевтических антител, которая позволяет наночастицам переносить антитела сквозь клеточные мембраны.

Современная медицина активно использует терапевтические антитела для борьбы с раком и аутоиммунными заболеваниями, но сих пор их действие в основном ограничивалось внеклеточным пространством. Крупные молекулы не могут самостоятельно преодолеть защитную мембрану клетки. Исследователи нашли решение этой проблемы, разработав метод химического изменения поверхности антител. Работа опубликована в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.

Замаскированные антитела соединяются с заряженными наночастицами, которые служат своеобразным транспортным средством. Эти наночастицы доставляют антитела сквозь мембрану клетки. Оказавшись внутри мишени, антитела сбрасывают маскировку и воздействуют прямо на очаг болезни.

Универсальность и надежность новой платформы были успешно подтверждены в ходе независимых испытаний. Эксперимент доказал, что модифицированные антитела способны эффективно блокировать белок, являющийся главным виновником развития болезни Паркинсона. В другом эксперименте ученые использовали доступные коммерческие антитела для подавления тяжелого воспаления легких. Способность платформы работать в различных органах и тканях открывает широкие перспективы для клинического применения.

"Терапевтические антитела изменили медицину, но почти все они работают с мишенями вне клетки, поскольку антитело не может пересечь мембрану самостоятельно. Наша технология меняет эти правила. Впервые мы можем взять клинически подтвержденные антитела и доставить их к мишеням внутри клетки, где как раз и находятся многие из самых серьезных факторов развития болезней", – отмечают авторы работы.

Наука и Хайтек
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