x
01 марта 2026
|
последняя новость: 17:20
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
01 марта 2026
|
01 марта 2026
|
последняя новость: 17:20
01 марта 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Наука и Хайтек

Израильские ученые разработали новый метод голографии

Израильские ученые
Физика
время публикации: 01 марта 2026 г., 17:06 | последнее обновление: 01 марта 2026 г., 17:06
Израильские ученые разработали новый метод голографии
AP Photo (Иллюстрация)

Исследователи из Университета Бен-Гуриона вместе с коллегами из Тартуского университета разработали технологию, позволяющую в 5 раз повысить качество голографических изображений.

Голограмма представляет собой запись светового поля, которая в отличие от обычного снимка сохраняет не только интенсивность света, но и его фазу. Это позволяет воссоздать точную трехмерную структуру объекта. В биологии такая технология незаменима для изучения прозрачных или быстродвижущихся микроскопических структур. Голограмма дает возможность рассмотреть объект в объеме без использования специальных красителей, которые могут повредить живые клетки.

Но в отличие от обычной фотографии, голография записывает информацию так, что параметры съемки, такие как фокусное расстояние, оказываются "замороженными" в момент записи. Изменить их позже невозможно, так как это требует физического перестроения оптической системы. Это ограничение делает стандартные методы негибкими.

Ученые разработали метод, позволяющий фиксировать целый набор голограмм с различными фокусными расстояниями непосредственно в момент съемки. Затем эти данные объединяются вычислительным алгоритмом, создавая синтетическую голограмму с глубиной резкости в 5 раз большей, чем позволяют стандартные подходы. Работа опубликована в журнале Journal of Physics: Photonics.

Новый метод при этом сохраняет высокое качество изображения и хорошее соотношение сигнал-шум. Метод хорошо работает даже при рассеянном свете, характерном для реальных биологических образцов. Технология делает 3D-микроскопию более гибкой и мощной, приближая создание адаптивных трехмерных микроскопов нового поколения.

Наука и Хайтек
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // В мире // 22 мая 2014

Минобороны США разработало цифровой прицел с системой сканирования местности и GPS
// https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 27 января 2014

Голограмма Эрдогана призвала отдать голоса за мэра-исламиста
// https://www.newsru.co.il/ // Здоровье // 08 января 2014

Израильская фирма разработала технологию для создания голограмм внутренних органов