Некоторые части мозга не стареют и даже улучшаются со временем

Новое высокоточное МРТ-сканирование мозга показало, что, хотя часть коры головного мозга с возрастом истончается, другие области – особенно связанные с обработкой прикосновений – остаются стабильными или даже утолщаются.

Ученые из Тюбингена и Магдебурга (Германия) выяснили, что разные слои коры стареют с разной скоростью: те, которые активнее используются, оказываются более устойчивыми и способными к адаптации. Это ставит под сомнение прежнее мнение о том, что уменьшение объема мозга всегда означает ухудшение его работы. Результаты показывают, что в мозге есть компенсаторные механизмы, которые помогают сохранить навыки и когнитивные способности с возрастом. Это дает надежду на то, что активность, стимуляция и нейропластичность могут поддерживать здоровье мозга в пожилом возрасте.

Исследователи сосредоточились на первичной соматосенсорной коре – области мозга, отвечающей за осязание. Эта зона расположена на макушке, с обеих сторон головы, и тянется полосой шириной с палец к ушам. С помощью мощного МРТ-сканера с магнитным полем в 7 Тесла команда получила изображения этой части мозга с высокой точностью, позволяющей разглядеть мельчайшие структуры – размером с песчинку. В исследовании приняли участие около 60 человек в возрасте от 21 до 80 лет.

Слоистая структура первичной соматосенсорной коры встречается не только в этой области мозга, но и в других его частях, а также у различных живых организмов. По словам авторов работы, с точки зрения эволюции такой способ обработки сенсорной информации оказался эффективным и полезным.

В ходе исследования выяснилось, что не только средний слой коры, но и вышележащие области демонстрируют удивительную устойчивость к возрастным изменениям. Ученые разделили слои на основе содержания миелина – вещества, обеспечивающего быструю передачу нервных импульсов.

Только глубокие слои коры оказались подвержены возрастной деградации: у пожилых участников они были заметно тоньше, чем у молодых. Именно в этих слоях происходит так называемая модуляция – процесс, при котором тактильные сигналы усиливаются или ослабляются в зависимости от ситуации.