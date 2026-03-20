Наблюдение за птицами помогает защитить мозг от возрастного снижения когнитивных функций

Новое исследование канадских ученых показало, что у опытных орнитологов структура мозга отличается от структуры мозга новичков: в зонах, отвечающих за внимание и восприятие, она более плотная и сложная. Эти данные подтверждают концепцию нейропластичности – способности мозга изменяться под влиянием опыта. Иными словами, то, как мы используем мозг, может со временем перестраивать его структуру, что потенциально помогает защититься от возрастных когнитивных нарушений.

Исследователи отмечают, что у специалистов действительно фиксируются изменения в областях, связанных с вниманием и восприятием. При этом именно эти зоны активно включаются в работу, когда необходимо распознавать объекты в сложных условиях. Кроме того, полученные результаты указывают на то, что накопление знаний может замедлять возрастное снижение активности в определённых участках мозга, отвечающих за профессиональные навыки.

В рамках работы ученые одновременно изучали и структуру мозга, и его функциональную активность. Для этого 29 опытным орнитологам и 29 новичкам с сопоставимым возрастом и уровнем образования провели МРТ-сканирование. Во время процедуры участникам показывали изображения птиц, которые нужно было идентифицировать. Затем ученые анализировали полученные данные, обращая внимание на показатель, называемый "средней диффузией", отражающий сложность мозговой ткани.

Исследователи объяснили, что в качестве ключевого показателя использовалось движение молекул воды в мозге. По их словам, у специалистов это движение менее ограничено, что указывает на более сложную и организованную структуру тканей. Результаты показали, что у опытных орнитологов средняя диффузия в соответствующих областях мозга ниже, чем у новичков, что может свидетельствовать о своеобразной "перенастройке" этих зон. Более того, когда участникам демонстрировали незнакомые виды птиц, активировались именно те области, которые связаны с их экспертной деятельностью. Также были обнаружены признаки, указывающие на возможную защиту от возрастных изменений. Обычно с возрастом структура мозговой ткани становится менее сложной, однако у орнитологов этот процесс, по-видимому, протекал медленнее. По мнению команды, навыки, развиваемые при наблюдении за птицами, могут положительно влиять на когнитивные функции в пожилом возрасте.

Орнитологи представляют собой удобную группу для подобных исследований, поскольку их увлечение требует одновременно высокой концентрации внимания и способности быстро выделять важные детали из большого объема визуальной информации – ведь невозможно предугадать, когда появится редкая птица. Тем не менее ученые подчеркивают, что результаты не стоит интерпретировать слишком широко. В частности, участникам не проводили отдельные тесты на память или другие когнитивные способности, поэтому можно говорить лишь о том, что мозг экспертов лучше адаптирован к их специфической деятельности. Кроме того, из-за отсутствия длительного наблюдения нельзя однозначно установить причинно-следственную связь: возможно, люди с определенными особенностями мозга изначально чаще выбирают подобное хобби. Однако исследователи считают более вероятным, что именно многолетняя практика наблюдения за птицами привела к таким изменениям.