Президент Корнеллского университета отклонил призыв разорвать партнерство с хайфским Технионом

Президент Корнеллского университета, профессор Майкл Котликофф, отклонил резолюцию студенческого совета от 12 марта, призывавшую прекратить партнерство вуза с хайфским Технионом при сохранении кампуса Cornell Tech в Нью-Йорке.

Котликофф заявил, что отвергает эту инициативу, поскольку она "фундаментально противоречит принципам академического сотрудничества" и ключевой приверженности университета академической свободе.

В своем ответе Котликофф подчеркнул, что Cornell Tech не является политическим проектом, а представляет собой академическое партнерство, созданное Корнеллским университетом и Технионом совместно с городом Нью-Йорк.

Он также отметил, что требование разорвать связь с Технионом по политическим мотивам подрывает академическую свободу, а попытка выборочно бойкотировать именно этот вуз вызывает у него "глубокую тревогу".

Президент напомнил, что Корнелл сотрудничает со 159 международными институтами в 59 странах, включая государства, которым также предъявляют претензии в сфере прав человека.

Отдельно Котликофф указал, что предложение студсовета нереалистично и юридически несостоятельно: по его словам, Корнелл не может в одностороннем порядке прекратить партнерство с Технионом и при этом продолжать самостоятельно управлять Cornell Tech в нынешнем виде.