x
25 октября 2025
|
последняя новость: 18:56
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
25 октября 2025
|
25 октября 2025
|
последняя новость: 18:56
25 октября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Мир

Антисемитская карикатура вызвала скандал в Корнеллском университете

США
Антисемитизм
время публикации: 25 октября 2025 г., 18:56 | последнее обновление: 25 октября 2025 г., 19:03
Антисемитская карикатура вызвала скандал в Корнеллском университете
AP Photo/Seth Wenig

В Корнеллском университете в Нью-Йорке разразился скандал после публикации антисемитской карикатуры в студенческой онлайн-газете The Cornell Daily Sun. Карикатура, нарисованная одним из профессоров, изображала палестинца с окровавленной звездой Давида на спине и буквами SS.

Карикатура появилась рядом с авторской колонкой профессора Карим-Али Касама, преподающего на факультете изучения природных ресурсов и коренных народов. Под заголовком "Тысяча глаз за глаз" Касам написал, что "Израиль проводит кампанию мести в секторе Газы", и добавил, что "израильские деятели изображают палестинцев как животных".

Касам заявил, что карикатура не является антисемитской, несмотря на явное использование символов, связанных с Холокостом. "Мне очень грустно слышать, что эта часть работы была истолкована некоторыми как антисемитская", – сказал он.

После возмущенной реакции на карикатуру главный редактор The Cornell Daily Sun Джулия Санзон объявила, что карикатура была удалена.

Тем не менее, Санзон защитила профессора, отметив, что "он не намекал, что Израиль равнозначен нацистской Германии".

Мир
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 13 марта 2025

Ципи Ливни встретили антисемитскими лозунгами в Корнельском университете