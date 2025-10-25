Антисемитская карикатура вызвала скандал в Корнеллском университете

В Корнеллском университете в Нью-Йорке разразился скандал после публикации антисемитской карикатуры в студенческой онлайн-газете The Cornell Daily Sun. Карикатура, нарисованная одним из профессоров, изображала палестинца с окровавленной звездой Давида на спине и буквами SS.

Карикатура появилась рядом с авторской колонкой профессора Карим-Али Касама, преподающего на факультете изучения природных ресурсов и коренных народов. Под заголовком "Тысяча глаз за глаз" Касам написал, что "Израиль проводит кампанию мести в секторе Газы", и добавил, что "израильские деятели изображают палестинцев как животных".

Касам заявил, что карикатура не является антисемитской, несмотря на явное использование символов, связанных с Холокостом. "Мне очень грустно слышать, что эта часть работы была истолкована некоторыми как антисемитская", – сказал он.

После возмущенной реакции на карикатуру главный редактор The Cornell Daily Sun Джулия Санзон объявила, что карикатура была удалена.

Тем не менее, Санзон защитила профессора, отметив, что "он не намекал, что Израиль равнозначен нацистской Германии".