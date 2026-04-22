Rocket Lab выполнила суборбитальный запуск в интересах ПРО США

Американская ракета Electron компании Rocket Lab, стартовавшая с площадки NASA на острове Уоллопс в штате Вирджиния, выполнила суборбитальный пуск в интересах программы испытаний гиперзвуковых технологий HASTE.

Детали полезной нагрузки и результаты испытания не раскрываются. Из открытых источников следует лишь, что запуск проводился в рамках программы Hypersonic Accelerator Suborbital Test Electron (HASTE), используемой для суборбитальных испытаний гиперзвуковых и противоракетных технологий в интересах Пентагона.

По данным Space.com, к ноябрю 2025 года HASTE выполнила шесть полетов с момента дебюта в июне 2023 года, а после запуска в феврале 2026 года NASA называло тот старт первым полетом HASTE в 2026 году. Таким образом нынешняя миссия стала как минимум второй в этом году и восьмой с начала программы.

Ракета Electron представляет собой двухступенчатый носитель легкого класса, который в стандартной конфигурации используется для вывода небольших спутников, а в варианте HASTE служит суборбитальной платформой для испытаний. Согласно данным Space Launch Now, для этой миссии использовалась именно модификация HASTE.