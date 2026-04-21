Почему младенцы неандертальцев росли быстрее, чем дети Homo sapiens

Исследователи из Тель-Авивского университета показали, что дети неандертальцев росли значительно быстрее Homo sapiens, но это требовало дополнительных энергетических ресурсов.

Изучение останков младенца, найденного в пещере Амуд на севере Израиля, показало разницу в развитии между нами и нашими ближайшими вымершими родственниками. Возраст находки составляет от 51 до 56 тысяч лет. Несмотря на то, что пол ребенка определить не удалось, его скелет сохранил отчетливые черты неандертальца: массивные и плотные кости.

Самым удивительным стало несоответствие биологического возраста физическому развитию. Анализ зубной эмали показал, что ребенку было всего около шести месяцев, а по состоянию костей конечностей он соответствовал 14-месячному современному человеку. Работа опубликована в журнале Current Biology.

Для воссоздания облика маленького неандертальца ученые использовали 3D-моделирование, объединив более ста фрагментов скелета. Сравнение скелета с другими известными находками из Сирии и Франции подтвердило гипотезу об ускоренном росте младенца. Такая стратегия развития, вероятно, была ответом на суровые и непредсказуемые условия обитания. Быстрое созревание позволяло детям раньше становиться самостоятельными и физически выносливыми, что повышало шансы популяции на выживание в агрессивной среде.

Но за высокую скорость развития приходилось платить огромными затратами энергии. Это означает, что матери и социальные группы неандертальцев были чрезвычайно активны при добыче пропитания. Без постоянного притока высококалорийной пищи такой стремительный рост был бы биологически невозможен.

Ученые подчеркивают, что неандертальцы демонстрировали адаптивную модель, отличную от человека. Но в конечном счете, стратегия Homo sapiens – "расти медленно, но достичь большей социальной сложности" – оказалась более гибкой и устойчивой.