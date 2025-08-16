В Индонезии найдены свидетельства того, что Homo erectus пересекали океанский пролив

Ученые нашли на индонезийском острове Сулавеси каменные орудия, которые могут свидетельствовать о том, что около 1,5 миллиона лет назад на островах между Азией и Австралией уже жили люди – это самые древние известные находки в регионе Уоллеса. Австралийские и индонезийские археологи обнаружили в районе Соппенг на юге Сулавеси небольшие обломанные инструменты, использовавшиеся для разделки мелких животных и обработки камня. Радиоуглеродное датирование этих орудий и найденных рядом зубов животных показало возраст около 1,48 миллиона лет.

В статьеtarget="_blank">, опубликованной археологами в журнале Nature, говорится, что новые данные могут изменить существующие представления о ранних миграциях человека. Ранее считалось, что древнейшие представители уоллесской культуры – доисторические люди Homo erectus – обосновались на индонезийском острове Флорес и филиппинском острове Лусон примерно 1,02 миллиона лет назад, поскольку предполагалось, что они не могли совершать длительные морские переправы. Открытия на Сулавеси ставят под сомнение эту теорию и имеют большое значение для понимания миграционных путей.

"Это инструменты, созданные древними людьми, которые существовали на Земле задолго до появления нашего вида, Homo sapiens", – заявил Адам Брамм, главный археолог из Университета Гриффита в Квинсленде, Австралия. "Мы предполагаем, что Homo erectus каким-то образом пересек значительный океанский пролив с материковой Азии на остров Сулавеси по крайней мере миллион лет назад", – добавил Брамм.