В Иерусалиме впервые найден фрагмент клинописного послания ассирийского царя, ему 2700 лет

В ходе археологических раскопок, проводившихся в районе Храмовой горы, к северу от национального парка "Град Давида" в Старом городе Иерусалима, был обнаружен крошечный глиняный черепок с клинописной надписью на аккадском языке. Возраст находки – около 2700 лет. Это первая ассирийская надпись, датируемая 7-8 веками до н.э., обнаруженная в Иерусалиме. Совместными раскопками Управления древностей и "Града Давида" руководит доктор Аяла Зильберштейн.

Черепок, размер которого не превышает 2,5 сантиметров, был найден при просеивании грунта в национальном парке Эмек Цурим. "Я просеивала грунт и вдруг увидела черепок со странным узором. Присмотрелась – это клинопись. Мне это показалось странным – мы здесь много что находили, но подобное – никогда. Я сделала еще одну проверку и когда убедилась, что это клинопись – закричала от радости. Мысль, что я стала первым, кто прикоснулся к 2700-летнему артефакту, очень радует. Такую находку делаешь раз в жизни", – рассказывает сотрудница парка Мория Коэн.

Грунт был привезен из археологического парка Дэвидсона, находящегося рядом с Храмовой горой. Раскопки здесь – самые близкие к территории Храма. Черепок находился в земле, принесенной сточным каналом эпохи Второго Храма. Как предполагается, он попал туда при разрушении более древнего здания.

"Надпись – прямое свидетельство официальной переписки Ассирийской империи с Иудейским царством. Она показывает, насколько значительным было ассирийское присутствие в Иерусалиме, позволяет узнать о влиянии Ассирии на управление городом. Она также расширяет наши знания о новом районе, построенном тогда на холме к западу от Храма. Очевидно, он был центром администрации", – говорит доктор Зильберштейн.

Ученые полагают, что это фрагмент буллы царя Ассирии. Анализ надписи указывает, что в ней идет речь о задержке выплаты податей или выплаты других долгов. В нем упоминается дата – первое ава, а также должность колесничего – придворного, ответственного, в том числе, за доставку царских посланий. Эта должность часто встречается и в других надписях.

Имя иудейского царя в булле не упоминается, предположительно, это могут быть Хизкиягу, Манассия или Иошиягу. В это время Иудея находилась в подчинении у Ассирии. "Мы не можем знать, идет ли речь о технической задержке или о целенаправленном шаге местных властей, но сам факт подобного обращения указывает на трения в отношениях", – говорят эксперты.

По их мнению, письмо могло быть направлено в правление Синаххериба, и тогда речь идет об отказе царей Иудеи платить налоги. В Писании дан пример этого – восстание царя Хизкиягу. Исследование глины показала, что письмо было привезено из одного из центров Ассирийской империи, таких как Ниневия, Нимрод или Ашшур.

"Этот маленький черепок имеет больше значение. Он позволяет нам взглянуть на административные и государственные связи Ассирии и Иудеи. Это первое свидетельство официальной переписки, а, возможно, и напряженности, между Иерусалимом и самой мощной державой в мире своего периода", – добавляют ученые.

Находка будет впервые представлена общественности на конференции, посвященной последним археологическим находкам в Иерусалиме и его окрестностях. Она пройдет в 23 октября в Национальном археологическом центре Иерусалима.