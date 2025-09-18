Клад – свидетельство последнего восстания против римлян: находка в Галилее

Клад из 22 бронзовых монет, датируемых Четвертым веком н.э., был обнаружен в тайнике, расположенном в пещере, которая находится под древним поселением Хурват Хукук в Нижней Галилее.

Монеты были обнаружены в ходе раскопок, проводившихся Управлением древностей и колледжем Цфата. Ученые говорят, что, как и во многих других случаях, владельцы монет надеялись вернуться на место и забрать их, когда минует опасность. Узкий тайник был приготовлен заранее.

По их словам, система подземных убежищ использовалась евреями еще во время Иудейского восстания 66-70 годов. Перед восстанием Бар Кохбы ее усовершенствовали. Археологи думали, что и обнаруженные монеты будут датированы периодом восстаний. К их удивлению, монеты относились к периоду Констанция Второго и Констанса, правивших в первой половине IV века.

Таким образом, тайник можно датировать периодом восстания евреев против цезаря Констанция Галла, датируемого 351-352 годами, – последнего восстания против римского владычества. "Через сотни лет после того, как тайник был вырублен, он был использован вновь. Судя по всему, речь идет о свидетельстве восстания против Галла, сведений о котором немного", – говорят исследователи.

Система подземных убежищ в Хукуке была одной из самых обширных и самых сложных в Галилее. Она состоит из пещер, связанных узкими лазами. Большая ее часть была раскопана в 2019-2023 годах. В нынешних раскопках участвуют старшеклассники, студенты колледжа, добровольцы.

"Мы очень обрадовались, что именно добровольцы обнаружили тайник с кладом. Таким образом, раскопки стали не только научным, но и образовательным событием. Находка приблизила общественность к наследию, увеличивает ощущение связи с прошлым", – говорит доктор Эйнат Амбер-Армон, руководитель общественного археологического центра Управления древностей на севере.

"Клад монет времени восстания против Галла, обнаруженный в тайнике в подземном убежище, дополняет другие находки, свидетельствующие о тяжелых испытаниях, выпавших на долю евреев Галилеи во времена римского владычества. Однако мы знаем, что вскоре после этого на холме была возведена роскошная синагога – на смену упадку пришло процветание", – говорят Ури Бергер из Управления древностей и профессор Йинон Шалтиэль из колледжа Цфата.

"Перед нами свидетельство упорства, с которой евреи боролись за свою идентичность в тяжелые дни римского владычества. Подобные находки приближают нас к нашим предкам, напоминая, насколько глубоки здесь наши корни", – сказал министр по делам наследия Амихай Элиягу.