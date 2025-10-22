В Исландии впервые обнаружены комары из-за повышения температуры в регионе

В Исландии впервые зафиксировано появление комаров, что связано с потеплением климата, делая страну более благоприятной для насекомых. До недавнего времени страна была одной из немногих территорий на Земле без комаров – к числу таких мест также относится Антарктида.

Ученые давно предполагали, что комары могут прижиться в Исландии, так как в стране есть многочисленные места для размножения – болота и пруды. Однако суровый климат ранее не позволял многим видам выживать. Тем не менее, Исландия нагревается в четыре раза быстрее, чем средние показатели Северного полушария. Ледники тают, а в водах страны появляются виды рыб, характерные для более теплых южных регионов, например скумбрия.

Комаров обнаружил Бьерн Хьялтасон в районе Кидафетль, Кьос, на западе Исландии, примерно в 32 километрах к северу от Рейкьявика, сообщает The Guardian. 16 октября он заметил какое-то необычное насекомое и рассказал об этом в Facebook-группе, посвященной насекомым. По словам Хьялтасона, он сразу понял, что это что-то необычное, и быстро поймал комара. Мужчина обратился к Маттиасу Альфредссону, энтомологу из Института естественных наук Исландии, который на следующий день приехал к Хьялтасону. В итоге они поймали трех комаров – двух самок и одного самца. Альфредссон определил их как представителей вида Culiseta annulata.