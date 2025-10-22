x
22 октября 2025
|
последняя новость: 16:23
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
22 октября 2025
|
22 октября 2025
|
последняя новость: 16:23
22 октября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Наука и Хайтек

Ученые научились увеличивать выработку миелина, чтобы восстановить работу нервной системы

Исследования
Микробиология
Израильские ученые
время публикации: 22 октября 2025 г., 15:59 | последнее обновление: 22 октября 2025 г., 16:17
Ученые научились увеличивать выработку миелина, чтобы восстановить работу нервной системы
National Center for Microscopy and Imaging Research via AP

Исследователи из Тель-Авивского университета обнаружили биологический механизм повышения выработки миелина – вещества, критически важного для работы мозга и передачи нервных сигналов.

Результаты опубликованы в журнале Nature Communications.

Миелин образует жировую оболочку, покрывающая нервные волокна (аксоны). Он работает как изоляция на электрическом проводе, ускоряя передачу нервных импульсов в десятки раз. Без миелина сигналы между мозгом и телом идут медленно и с ошибками. Недостаток миелина нарушает координацию движений, память, мышление и другие функции нервной системы. Недостаток миелина связан с нейродегенеративными заболеваниями, включая болезнь Альцгеймера, рассеянный склероз и заболевания аутического спектра.

В новой работе ученые сосредоточились на клетках, производящих миелин. Нейробиологи изучили роль белка Tfii-i, который регулирует экспрессию генов, отвечающих за выработку миелина. Выяснилось, что этот белок действует как "биологический тормоз", подавляя выработку миелина.

Исследователи предположили, что снижение активности Tfii-i может увеличить производство миелина. Для проверки гипотезы использовались генетически модифицированные мыши, у которых экспрессия белка Tfii-i была устранена только в клетках, производящих миелин. Просто выключить производство белка во всех клетках – нельзя, он играет крайне важную роль в развитии мозга. Но ученые смогли сделать такое отключение точечным.

Результаты показали повышенный уровень миелиновых белков, утолщение миелиновой оболочки вокруг аксонов и ускорение нервных сигналов. Это привело к улучшению двигательных способностей животных, включая координацию и подвижность.

По словам ученых, они впервые продемонстрировали, как "снять тормоз" с производства миелина путем регуляции белка Tfii-i. Открытие может стать основой для разработки терапий, восстанавливающих миелин при различных заболеваниях нервной системы.

Наука и Хайтек
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Наука и Хайтек // 20 августа 2025

Некоторые части мозга не стареют и даже улучшаются со временем
// https://www.newsru.co.il/ // Наука и Хайтек // 26 января 2025

Исследователи составили карту способностей мозга к самовосстановлению после инсульта
// https://www.newsru.co.il/ // Наука и Хайтек // 04 ноября 2024

Ученые разработали "бинты" для нейронов, поврежденных рассеянным склерозом