Ученые научились увеличивать выработку миелина, чтобы восстановить работу нервной системы

Исследователи из Тель-Авивского университета обнаружили биологический механизм повышения выработки миелина – вещества, критически важного для работы мозга и передачи нервных сигналов.

Результаты опубликованы в журнале Nature Communications.

Миелин образует жировую оболочку, покрывающая нервные волокна (аксоны). Он работает как изоляция на электрическом проводе, ускоряя передачу нервных импульсов в десятки раз. Без миелина сигналы между мозгом и телом идут медленно и с ошибками. Недостаток миелина нарушает координацию движений, память, мышление и другие функции нервной системы. Недостаток миелина связан с нейродегенеративными заболеваниями, включая болезнь Альцгеймера, рассеянный склероз и заболевания аутического спектра.

В новой работе ученые сосредоточились на клетках, производящих миелин. Нейробиологи изучили роль белка Tfii-i, который регулирует экспрессию генов, отвечающих за выработку миелина. Выяснилось, что этот белок действует как "биологический тормоз", подавляя выработку миелина.

Исследователи предположили, что снижение активности Tfii-i может увеличить производство миелина. Для проверки гипотезы использовались генетически модифицированные мыши, у которых экспрессия белка Tfii-i была устранена только в клетках, производящих миелин. Просто выключить производство белка во всех клетках – нельзя, он играет крайне важную роль в развитии мозга. Но ученые смогли сделать такое отключение точечным.

Результаты показали повышенный уровень миелиновых белков, утолщение миелиновой оболочки вокруг аксонов и ускорение нервных сигналов. Это привело к улучшению двигательных способностей животных, включая координацию и подвижность.

По словам ученых, они впервые продемонстрировали, как "снять тормоз" с производства миелина путем регуляции белка Tfii-i. Открытие может стать основой для разработки терапий, восстанавливающих миелин при различных заболеваниях нервной системы.