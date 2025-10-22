Израильский стартап превратил оптоволоконные сети в систему ИИ-мониторинга глобальной инфраструктуры

Компания Prisma Photonics создала платформу, которая превращает обычное оптоволокно в масштабную сенсорную сеть для контроля и защиты магистральных интернет-кабелей и ЛЭП.

Израильский стартап Prisma Photonics разработал технологию Hyper-Scan Fiber Sensing, которая превращает обычные телекоммуникационные волокна в обширные непрерывные сенсорные сети. Вместо установки тысяч дискретных датчиков система использует один лазерный источник, который посылает короткие световые импульсы через волокно и анализирует обратное рассеяние.

Многие современные ЛЭП имеют встроенный оптоволоконный кабель. Он предназначен для связи между подстанциями. Prisma превращает этот кабель в распределенный датчик, который реагирует на вибрации, температуру и деформации вдоль всей ЛЭП.

Интерпретируя возвращающиеся сигналы, платформа обнаруживает изменения окружающей среды на протяжении десятков или даже сотен километров. Каждый участок контролируется оптическим опросным устройством, которое передает данные в центр управления заказчика.

Сегодня более 95% межконтинентального интернет-трафика идет по подводным оптоволоконным кабелям. Их повреждают якоря судов, рыболовные тралы, подводные оползни, злоумышленники. Технология Prisma может обнаружить приближение судна по вибрациям или попытку несанкционированного доступа, и точно указать место повреждения.

У системы есть огромные перспективы. Хотя в газовых трубах нет встроенного волокна, его можно проложить параллельно. Тогда Prisma обнаружит утечки (по изменению температуры), несанкционированные врезки, сейсмическую активность. Такой мониторинг устраняет необходимость в постоянном использовании подводных аппаратов. Учитывая геополитическую напряженность вокруг подводной инфраструктуры, такой мониторинг становится вопросом национальной безопасности.

Система работает на алгоритмическом движке, использующем комбинацию машинного обучения и математических алгоритмов, которые классифицируют угрозы и обнаруживают необычные сигналы. Решение в 100 раз чувствительнее аналогов.

По мере обработки растущего объема данных ИИ-модели компании непрерывно совершенствуются. Платформа уже развернута на тысячах километров критической инфраструктуры, включая 15 системных операторов в США и Европе.

В октябре 2025 года компания привлекла $30 миллионов инвестиций, доведя общий объем привлеченного капитала до $80 миллионов.