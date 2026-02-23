x
23 февраля 2026
Мир

Беспорядки в Мексике после ликвидации "Эль Менчо": сообщается о 14 погибших

Мексика
время публикации: 23 февраля 2026 г., 15:26 | последнее обновление: 23 февраля 2026 г., 15:28
Беспорядки в Мексике после ликвидации "Эль Менчо": сообщается о 14 погибших
AP Photo/Armando Solis

По меньшей мере 14 человек погибли в Мексике в результате беспорядков, последовавших за ликвидацией военными Немесио Осегера Сервантеса, известного как "Эль Менчо", основателя и главы "Картеля Халиско нового поколения" (CJNG) – одного из основных поставщиков наркотиков в США.

Среди погибших семеро служащих Национальной гвардии. Случаи гибели людей зафиксированы в штатах Халиско, Мичоакан и Гуанахуато. Отметим, что в ходе операции по задержанию "Эль Менчо", кроме него, было ликвидировано еще шесть членов картеля.

Президент Клаудия Шейнбаум призвала граждан сохранять спокойствие. Власти сообщили, что в 20 штатах снесено более 250 баррикад, воздвигнутых членами группировки. Дорожные блокады и поджоги транспортных средств – распространенная реакция преступников на громкие аресты или ликвидации.

Белый дом сообщил, что США предоставили Мексику разведывательную информацию для проведения операции против главы картеля, и приветствовал ликвидацию "Эль Менчо", который в обеих странах входил в списки наиболее опасных преступников. Власти США оценивали информацию о местонахождении Осегеры в 15 миллионов долларов.

