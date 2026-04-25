Загрязнение рек и озер кокаином нарушает поведение лосося

Согласно исследованию, следы кокаина, попадающие в реки и озера, способны накапливаться в мозге лосося и изменять его поведение. Это может иметь непредсказуемые последствия для рыбных популяций. Эксперименты показали, что молодые атлантические лососи, подвергшиеся воздействию самого вещества и его основного метаболита, перемещались на большие расстояния и активнее расселялись по водоему. Это указывает на возможное влияние этих соединений на миграцию, питание и уязвимость рыбы перед хищниками.

Пока точно не известно, как именно подобные загрязнители из сточных вод воздействуют на экосистемы. Однако ученые предполагают, что рыбы могут тратить больше энергии или подвергаться большему риску нападений, если им приходится активнее искать пищу. Ранее исследователи уже предупреждали, что загрязнение водоемов лекарственными веществами становится все более серьезной угрозой для биоразнообразия. Они призывают разрабатывать препараты, которые быстрее разлагаются в природе. Опасения усилились после наблюдений, что некоторые виды рыб и других организмов демонстрируют изменения поведения под воздействием наркотических и медицинских веществ.

Например, в 2019 году в пресноводных креветках из рек графства Саффолк обнаружили следы множества препаратов – от кокаина и метамфетамина до антидепрессантов и антипсихотиков, хотя их влияние тогда не оценивалось. Чтобы изучить эффект кокаина в естественных условиях, ученые провели эксперимент: выращенным в питомнике двухлетним лососям имплантировали устройства, выделяющие небольшие дозы кокаина или его метаболита – бензоилэкгонина – в концентрациях, близких к тем, что встречаются в природе. Контрольная группа не получала активных веществ. Всем рыбам также установили передатчики для отслеживания. Рыб выпустили в озеро Веттерн в Швеции и наблюдали за ними в течение двух месяцев с помощью сети датчиков. Со временем активность всех особей снизилась, однако в конце эксперимента рыбы, подвергшиеся воздействию веществ, снова стали более подвижными.

За последние две недели наблюдений такие лососи преодолевали значительно большие расстояния: под воздействием кокаина – примерно на 5 км больше контрольной группы, а под воздействием метаболита – почти на 14 км больше. Кроме того, они продвинулись дальше на север озера. Наиболее выраженный эффект оказал именно метаболит. По данным исследования, такие рыбы перемещались примерно на 12 км севернее по сравнению с контрольной группой.