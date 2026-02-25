x
25 февраля 2026
25 февраля 2026
25 февраля 2026
последняя новость: 16:43
25 февраля 2026
Израиль

В северном Негеве задержан водитель, разогнавший новую машину до 237 км/ч

Полиция
время публикации: 25 февраля 2026 г., 16:37 | последнее обновление: 25 февраля 2026 г., 16:38
В северном Негеве задержан водитель, разогнавший новую машину до 237 км/ч
Кадр из видео пресс-службы полиции Израиля

На 6-й трассе около пересечения с 31-м шоссе (северный Негев) полиция задержала 24-летнего водителя из Мейтара, который ехал на скорости 237 км/ч при формально допустимой 110 км/ч. Первоначально прибор зафиксирован скорость "свыше 220 км/ч", позже скорость была уточнена.

Водитель был задержан для допроса, а затем заключен под стражу. Он автоматически лишен прав на 30 дней, его автомобиль отправлен на штрафную стоянку.

По видеозаписи, предоставленной полицией, сложно установить марку автомобиля. Водитель в разговоре с полицейским сообщил, что машина новая, недавно купленная.

"Рекорд скорости" (по протоколам израильской полиции) задержанный не установил. В апреле 2020 года в южной части 6-й трассы полиция остановила автомобиль Honda Accord, разогнавшийся до скорости 245 км/ч (разрешенная скорость на этом участке до 120 км/ч). Это максимальная скорость на трассе в Израиле, зарегистрированная полицией за последние годы.

В израильском законодательстве рассматриваются три степени превышения скорости. Наиболее тяжкая из них: превышение на междугородней трассе более чем на 41 км/ч. При таком нарушении обычно полиция лишает прав на один месяц, и нарушителя вызывают в суд.

Израиль
