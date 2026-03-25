Физики впервые в истории перевезли антиматерию на грузовике

Ученые из коллаборации BASE впервые перевезли антипротоны по территории CERN на грузовике. Это открывает возможность доставки антиматерии в другие лаборатории мира для сверхточных исследований.

Физикам удалось перевести облако из 92 антипротонов по территории научного центра CERN. Главная сложность работы с антивеществом заключается в его мгновенной аннигиляции при контакте с обычной материей. Чтобы избежать гибели частиц, команда разработала портативную установку BASE-STEP весом в одну тонну. Устройство для транспортировки антиматерии включает в себя сверхпроводящий магнит, систему охлаждения жидким гелием и вакуумную камеру, защищающую антипротоны от вибраций и ударов при движении автомобиля.

Необходимость транспортировки вызвана техническими ограничениями "фабрики антиматерии" CERN. Магнитные помехи от ускорителей мешают проведению измерений с экстремально высокой точностью. Перевозка частиц в специализированные лаборатории, в том числе в Университет Дюссельдорфа, позволит физикам детально изучить свойства антипротонов. Ученые надеются найти фундаментальные закономерности возникновения материи и антиматерии, объясняющие устройство нашей Вселенной.

Несмотря на тревожные сообщения блогеров в соцсетях, никакой опасности транспортировка такого количества антиматерии не представляет. Аннигиляция 92 частиц вызовет всплеск энергии, который невозможно заметить без приборов. Например, чтобы нагреть чашку воды, нужна энергия от аннигиляции не десятков, а триллионов антипротонов. Главную опасность транспортировка антипротонов представляет для самих частиц. Такой транспорт похож на перевозку гигантского мыльного пузыря: если его тряхнет, он просто лопнет и будет потерян, и никто кроме самих физиков этого не заметит.

Кристиан Сморра, руководитель проекта BASE-STEP, отметил: "В прошлом году мы подтвердили осуществимость проекта с протонами, но то, чего мы достигли сегодня с антипротонами, – это огромный скачок вперед к нашей цели". Если такая транспортировка будет налажена CERN станет настоящим поставщиком антиматерии для физических лабораторий.