Второклассница нашла в Сусии бронзовую чашу весов эпохи Первого храма

В Израиле, в Сусии, ученица второго класса и ее отец обнаружили редкую бронзовую чашу весов возрастом 1500 лет. Находка проливает свет на то, как проходила еврейская торговля в древности и на этику, которая с ней связана, а также дает яркое представление о нравственной и коммерческой жизни евреев, сообщает пресс-служба министерства туризма.

Для археологов артефакт – не просто измерительный элемент, а живое свидетельство библейской заповеди: "Да будут у вас весы верные, гири верные, ефа верная и гин верный" (Левит 19:36).

Находка была обнаружена во время образовательных раскопок. По оценке археологов она была частью портативных подвесных весов – распространённого по всему Израилю прибору торговли. В ободке маленькой бронзовой чаши имеются отверстия, которые использовались для подвешивания ее к балансирной балке.

Нахшон Афик и его дочь Нэта работали в качестве волонтеров, когда заметили артефакт недалеко от древней главной улицы города.

"Сначала мы нашли непонятный предмет, похожий на металлическую чашу, но потом поняли, что это древняя чаша весов. Моя дочь каждый месяц с нетерпением ждет наших раскопок. Это невероятный образовательный проект, который позволяет выйти за рамки классной комнаты, прикоснуться к природе и поучиться у профессиональных археологов", – сообщил Афик Нахшон

Весы в древнем мире были глубоко символичны и олицетворяли ответственность продавца. Древние еврейские мудрецы установили строгие правила обслуживания, чтобы защитить потребителей:

· Техническое обслуживание: розничные торговцы были обязаны чистить весы раз в неделю, чтобы пыль или остатки не склоняли чашу весов в пользу продавца.

· Духовная символика: стрелка или "язычок" весов стали метафорой Божественного, олицетворяя хрупкого баланса между справедливостью и милосердием.

"Найти чашу весов в самом сердце древнего еврейского поселения – все равно что найти книгу этики, зарытую в землю", – сообщил доктор Ахия Кон-Тавор, руководитель раскопок.

Это открытие также свидетельствует об интересном сдвиге в технологии. В то время как в эпоху Первого Храма (железный век) известняковые гири были обычным делом, жители Сусии перешли на использование металла. Однако древний закон запрещал использовать мягкие металлы, такие как свинец или олово, поскольку они со временем изнашивались, что могло привести к случайному мошенничеству. Мудрецы предпочитали камень или стекло, чтобы гарантировать неизменность "стандарта истины".

Сегодня эта небольшая бронзовая чаша служит молчаливым, но убедительным напоминанием о сообществе, которое стремилось жить честно, балансируя между потребностями бизнеса и потребностями души.

В настоящее время артефакт проходит профессиональную консервацию и, как ожидается, в будущем будет представлен широкой публике.