Индустрия кибербезопасности Израиля завершила 2025 год с рекордными показателями

Израильская индустрия кибербезопасности завершила 2025 год резким ростом объема сделок по продаже компаний, суммарная стоимость экзитов достигла около $72,6 млрд (включая сделки, подписанные, но еще не завершенные), пишет The Jerusalem Post.

Это более чем в 15 раз превышает показатель 2024 года, отмечалось на прошедшей накануне конференции Cybertech Global Tel Aviv 2026.

Сбор инвестиций также стал рекордным: киберкомпании привлекли $8,27 млрд, что почти вдвое больше, чем годом ранее ($3,96 млрд), и выше предыдущего максимума 2021 года ($7,5 млрд). При этом число сделок почти не изменилось, но средний размер раунда вырос примерно до $60 млн.

В публикации отмечается, что всплеск по экзитам обеспечили три "мегасделки" – с участием Wiz, CyberArk и Armis (они подписаны в 2025-м, но еще не закрыты). Без них суммарная стоимость экзитов составила бы около $2 млрд, то есть была бы примерно на уровне 2024 года.

Рынок продолжает расширяться: число активных киберкомпаний в Израиле выросло до 597 (с 546 годом ранее). Почти 93% компаний сфокусированы на программных решениях и инфраструктуре.