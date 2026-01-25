x
25 января 2026
|
последняя новость: 14:37
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
25 января 2026
|
25 января 2026
|
последняя новость: 14:37
25 января 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Экономика

Индустрия кибербезопасности Израиля завершила 2025 год с рекордными показателями

Кибербезопасность
Хайтек
Экзит
Инвестиции
время публикации: 25 января 2026 г., 14:08 | последнее обновление: 25 января 2026 г., 14:15
Индустрия кибербезопасности Израиля завершила 2025 год с рекордными показателями
AP Photo/Ted S. Warren

Израильская индустрия кибербезопасности завершила 2025 год резким ростом объема сделок по продаже компаний, суммарная стоимость экзитов достигла около $72,6 млрд (включая сделки, подписанные, но еще не завершенные), пишет The Jerusalem Post.

Это более чем в 15 раз превышает показатель 2024 года, отмечалось на прошедшей накануне конференции Cybertech Global Tel Aviv 2026.

Сбор инвестиций также стал рекордным: киберкомпании привлекли $8,27 млрд, что почти вдвое больше, чем годом ранее ($3,96 млрд), и выше предыдущего максимума 2021 года ($7,5 млрд). При этом число сделок почти не изменилось, но средний размер раунда вырос примерно до $60 млн.

В публикации отмечается, что всплеск по экзитам обеспечили три "мегасделки" – с участием Wiz, CyberArk и Armis (они подписаны в 2025-м, но еще не закрыты). Без них суммарная стоимость экзитов составила бы около $2 млрд, то есть была бы примерно на уровне 2024 года.

Рынок продолжает расширяться: число активных киберкомпаний в Израиле выросло до 597 (с 546 годом ранее). Почти 93% компаний сфокусированы на программных решениях и инфраструктуре.

Экономика
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Наука и Хайтек // 14 января 2026

Израильский стартап разрабатывает "нервную систему" систем кибербезопасности глобальных корпораций
// https://www.newsru.co.il/ // Наука и Хайтек // 14 января 2026

Reuters: власти Китая рекомендовали компаниям отказаться от ПО кибербезопасности из США и Израиля
// https://www.newsru.co.il/ // Наука и Хайтек // 13 января 2026

ИИ на страже периметра: израильский стартап автоматизирует кибербезопасность
// https://www.newsru.co.il/ // Наука и Хайтек // 07 декабря 2025

Израильский стартап использует рой ИИ-агентов против лавины киберугроз