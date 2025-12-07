x
07 декабря 2025
Фото

Морская фауна у берегов Бат-Яма: ежи и мурены. Фотогалерея 2025 года

Бат-Ям
Средиземное море
Животные
время публикации: 07 декабря 2025 г., 08:02 | последнее обновление: 07 декабря 2025 г., 08:06
Евгений Финкель

Фото, видео: Евгений Финкель, Newsru.co.il

Израильское побережье Средиземного моря – не такое яркое и густонаселенное, как Эйлатский залив Красного моря. Тем более центральная его часть, с которой соседствуют многолюдные города. Но ошибочно полагать, что средиземноморские прибрежные воды бедны обитателями и малоинтересны.

В этом фоторепортаже представлены снимки, сделанные около северной части побережья Бат-Яма в 2025 году.

По моим наблюдениям, в этом сезоне море было чище, чем в предыдущие несколько лет. Впервые около Бат-Яма встречал семьи морских ежей, в том числе на мелководье, и даже мурену. Причем, если мурена (Muraena helena) – местная жительница, хотя и редко встречающаяся в районе городских пляжей восточного Средиземноморья, то морские ежи, распространившиеся в том же районе в последнее время, это инвазивный вид Diadema setosum, и попали они "к нам", как и инвазивные виды крабов, медуз, рыб, через Суэцкий канал. Впервые таких ежей обнаружили у побережья Турции в 2006 году, теперь они довольно широко распространены и у побережья Израиля.

Съемки любительские. Камера: Olympus TG-6.

Средиземноморская мурена (Muraena helena)
Морской еж Diadema setosum (инвазивный вид для Средиземного моря)
Голубой краб-плавунец, самец (Callinectes sapidus) - инвазивный вид для Средиземного моря
Серая кефаль ("бури", Mugil)
Морская фауна у берегов Бат-Яма: ежи и мурены. Фотогалерея 2025 года
Голожаберный моллюск Goniobranchus annulatus
ПРОДОЛЖЕНИЕ ФОТОРЕПОРТАЖА
