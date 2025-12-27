Ученые обнаружили в организме два разных датчика холода

Исследовательская команда лаборатории сенсорной трансдукции и ноцицепции в Институте нейронаук (IN), выяснила, что организм использует разные механизмы для восприятия холода. Вместо того чтобы полагаться на один универсальный метод, кожа и внутренние органы используют разные молекулярные системы для реагирования на изменения температуры. Это открытие помогает ученым лучше понять терморегуляцию и проливает свет на заболевания, связанные с аномальной чувствительностью к холоду.

Результаты исследования были недавно опубликованы в журнале Acta Physiologica. Они показали, что восприятие холода зависит от типа ткани. В коже низкие температуры в основном воспринимаются ионным каналом TRPM8, который особенно чувствителен к прохладной окружающей среде. Внутренние органы, такие как легкие и желудок, реагируют на охлаждение с помощью другого молекулярного датчика – TRPA1.

Эти разные сенсорные системы помогают понять, почему ощущение холода на коже отличается от того, что мы испытываем при вдыхании холодного воздуха или при питье очень холодных напитков. Разные ткани активируют различные биологические процессы для восприятия изменений температуры. В исследовании также использовались генетически модифицированные мыши, лишенные сенсоров TRPM8 или TRPA1. Сочетав эти модели с анализом активности генов, ученые подтвердили, что каждый канал играет свою роль в восприятии холода. Результаты показали, что восприятие температуры напрямую связано с функцией каждой ткани, при этом внутренние органы используют молекулярные механизмы, отличные от тех, что работают в коже.