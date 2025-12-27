Ученые превращают молоко в биоразлагаемый пластик, который исчезает в почве

На фоне усиливающейся тревоги из-за вреда для экологии и возможных угроз здоровью человека во всем мире активизируется разработка биоразлагаемых пластиков. В этом направлении ведутся и несколько исследовательских проектов в Университете Флиндерса в Южной Австралии.

В недавней работе, опубликованной в журнале Polymers, ученые представили тонкую биоразлагаемую пленку, полученную путем сочетания казеината кальция – доступного вещества на основе молочного белка казеина – с модифицированным крахмалом и наночастицами бентонитовой глины. Для улучшения механических свойств материала, таких как прочность и эластичность, в состав также ввели глицерин и поливиниловый спирт.

Испытания показали, что материал разлагается стабильно и полностью распадается примерно за 13 недель в обычной почве. Эти результаты демонстрируют потенциал сочетаний биополимеров и наноглины для создания практичных биоразлагаемых пленок, которые могут быть использованы в более экологичной упаковке пищевых продуктов. Кроме того, исследователи зафиксировали низкий уровень токсичности: микробиологические тесты подтвердили, что количество бактериальных колоний оставалось в допустимых пределах для биоразлагаемых материалов, не обладающих антимикробными свойствами.

Актуальность таких разработок возрастает на фоне того, что традиционные пластмассы могут содержать тысячи химических добавок, включая красители и антипирены, некоторые из которых являются токсичными и канцерогенными. По прогнозам ОЭСР, без глобальных мер по сокращению пластикового загрязнения объемы производства пластмасс могут увеличиться на 70% с 2020 по 2040 год и превысить 700 миллионов тонн в год.