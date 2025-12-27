В книгах по настройке органов в английских церквях содержатся заметки о глобальном потеплении

Органные мастера ведут краткие журналы своих выездов и часто записывают там не только сведения о настройке, но и показатели температуры и влажности в зданиях. Поскольку материалы, из которых сделаны органы, очень чувствительны к изменениям климата, любые колебания могут нарушить звучание этих инструментов.

Команда исследователей опубликовала в журнале Buildings & Cities статью с предварительными результатами анализа 18 журналов по настройке органов из церквей Лондона, Ноттингемшира и Дербишира. Записи начинаются с 1966 года и показывают, что средняя температура внутри церквей с тех пор выросла как зимой, так и летом.

По словам ученых, это указывает на более активное использование отопления по сравнению с прошлым, а также на то, что старинные здания становятся теплее даже летом, когда отопление обычно отключено – своего рода "намек" на глобальное потепление. Так, в конце 1960-х средняя летняя температура в городских церквях составляла 17,2 °C, а к 2020-м поднялась до 19,8 °C. Профессор географии Ливерпульского университета Нил Макдональд считает, что такие записи могут служить ценным источником климатической информации. Однако он добавляет, что на температуру внутри церквей могли влиять и другие факторы – например, более частое проветривание в прошлом.

По словам авторов, для настройщиков важна температура, потому что от нее зависит, как расширяются и сжимаются дерево и металл – материалы, из которых обычно делают органы. Существенна и влажность. В одной из заметок, касающейся органа в Ноттингеме, мастер отметил, что часть инструмента выглядит поврежденной и стала труднее настраиваться. Он добавил короткую ремарку: "Погода? Туманно".

Хотя большие каменные церкви нередко служат убежищем от жары, высокая температура все же способна навредить органу. Исследователи поясняют: изменение температуры всего на один градус Цельсия может сдвинуть высоту тона на 0,8 герца. Это означает, что если орган был настроен при 16 °C, а температура повысилась до 20 °C, звучание заметно изменится.

Команда работает с органами по всему миру – в том числе в Нигерии, Малайзии и Индии. В жарком климате поддерживать инструмент в хорошем состоянии уже непросто, а изменение климата усложняет задачу еще больше. Кроме того, мощные отопительные системы в церквях тоже могут оказывать значительное влияние на работу органов. Команда планирует собрать и проанализировать еще больше данных из подобных журналов и пригласил всех, у кого есть такие записи, связаться с исследователями.