Приготовление домашней еды снижает риск развития деменции у пожилых людей

Исследование, опубликованное в журнале Journal of Epidemiology & Community Health, показывает, что регулярное приготовление еды дома может быть связано со снижением риска деменции у пожилых людей. Так, готовка хотя бы раз в неделю ассоциируется с уменьшением вероятности развития заболевания примерно на 30%.

Особенно выраженный эффект наблюдается у людей старшего возраста, которые только начинают осваивать кулинарию: у них риск может быть ниже примерно на 70%. Японские ученые отмечают, что в последние десятилетия все больше людей отдают предпочтение готовой еде, ресторанам и доставке, реже готовя самостоятельно. Между тем для пожилых приготовление пищи важно не только как бытовая необходимость, но и как форма физической активности и умственной стимуляции.

Чтобы изучить возможную связь между частотой готовки и риском деменции, исследователи проанализировали данные почти 11 тысяч человек старше 65 лет, участвовавших в крупном японском проекте по оценке старения. За их когнитивным состоянием наблюдали в течение шести лет. Участники сообщали, как часто они готовят дома и насколько хорошо владеют кулинарными навыками – от базовых действий вроде чистки овощей до приготовления сложных блюд. Оказалось, что около половины готовят не менее пяти раз в неделю, при этом женщины и более опытные кулинары делают это чаще.

За время наблюдения деменция была диагностирована у 11% участников. Анализ показал, что более частая готовка связана с более низким риском заболевания у обоих полов. Например, приготовление еды с нуля хотя бы раз в неделю снижало риск на 23% у мужчин и на 27% у женщин по сравнению с теми, кто готовит реже.

Наибольшая польза наблюдалась у людей с невысокими кулинарными навыками: у них регулярная готовка ассоциировалась со снижением риска деменции примерно на две трети. При этом у тех, кто уже хорошо умеет готовить, дополнительное увеличение частоты приготовления не давало заметного эффекта. Эти результаты сохранялись даже с учетом других факторов, таких как уровень дохода, образование и образ жизни, а также не зависели от других полезных активностей вроде садоводства или волонтерства.

Тем не менее авторы подчеркивают, что исследование носит наблюдательный характер, поэтому нельзя однозначно утверждать, что именно готовка снижает риск деменции. Кроме того, легкие формы заболевания могли не попасть в статистику, а оценка кулинарных навыков не всегда точно отражает реальные способности участников. Также ученые отмечают, что результаты могут отличаться в других странах, поскольку питание и кулинарные традиции сильно зависят от культуры.