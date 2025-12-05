x
Наука и Хайтек

Присутствие в доме собаки может улучшить психическое здоровье подростков

Исследования
Дети
Животные
время публикации: 05 декабря 2025 г., 08:36
Ученые утверждают, что наличие собаки может улучшить психическое здоровье подростков
AP Photo/Ashley Landis

Исследования показывают, что наличие собаки в семье может положительно влиять на психическое состояние подростков. Ученые предполагают, что это может быть связано не только с эмоциональным взаимодействием, но и с обменом микробами между человеком и животным. В статье в журнале iScience ученые описали анализ данных опроса 343 физически и психически здоровых подростков, участвовавших в Токийском когортном исследовании подростков. Среди участников 96 человек держали собак.

Исследователи установили, что подростки, у которых была собака в возрасте 13 лет, к 14 годам значительно реже сталкивались с социальными трудностями, чувством изоляции, нарушениями поведения, агрессией и проблемами мышления по сравнению с теми, кто не имел собаки. Далее исследователи изучили микрофлору, обнаруженную в слюне ребят, и заметили, что, несмотря на общее сходство, у подростков без собак значительно меньше 12 видов бактерий, включая Streptococcus и Prevotella. Затем команда пересадила микробы из слюны подростков лабораторным мышам, лишенным собственного микробиома. Выяснилось, что мыши, получившие микробы от подростков – владельцев собак, проявляли большую социальную активность: чаще обнюхивали незнакомых мышей и чаще приближались к другим животным в клетке.

Ученые также отметили, что количество некоторых видов бактерий в кишечнике мышей связано с особенностями их социального поведения, и что часть этих бактериальных штаммов может быть связана с поведением самих подростков.

