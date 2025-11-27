Короткие диалоги с ИИ снижают веру в антисемитские теории заговора

Команда американских психологов проверила, как короткие диалоги с чат-ботом влияют на антисемитские убеждения. Как показал эксперимент, ИИ часто удается переубедить собеседника.

Исследование, проведенное при поддержке Антидиффамационной лиги, показало неожиданную эффективность ИИ в борьбе с антисемитскими предрассудками. Это первое исследование, показавшее способность ИИ снижать именно антисемитизм.

В эксперименте приняли участие 1224 жителя США, которые разделяли как минимум одну из шести антисемитских теорий заговора. Данные были собраны в январе 2025 года, дополнительный опрос был проведен в феврале.

Участники вели короткую беседу с чат-ботом Claude 3.5 Sonnet. Это был стандартный вариант чат-бота без дополнительного обучения, но ученые с помощью промпта настроили его на определенный характер диалога. Чат-бот не надо специально просить "не врать", – он может ошибаться, но "не врать" его учат изначально. Но есть разница между "не врать" и "эффективно объяснять правду скептически настроенному человеку". Именно такую настройку использовали исследователи.

Результаты удивили самих ученых: вера в конспирологические теории снизилась на 16%, а среди тех участников, кто изначально негативно относился к евреям, благожелательность выросла на 25%. Эффект оказался устойчивым – примерно половина изменений сохранялась спустя месяц после беседы с чат-ботом.

Метод сработал для разных типов антисемитских теорий: от утверждений о еврейском контроле над СМИ и правительством до отрицания Холокоста и обвинений евреев в распространении COVID-19. Чат-бот в основном использовал фактическую информацию и аргументы, основанные на доказательствах, почти не прибегая к эмоциональным призывам.

Дэвид Рэнд, профессор Корнеллского университета и старший автор исследования, отметил, что результаты опровергают распространенное мнение о невозможности поколебать предрассудки, связанные с идентичностью и вековой историей ненависти.