Технология израильских ученых позволяет создавать органы и ткани из собственных клеток человека

Стартап Renewal Bio, основанный учеными из Института Вейцмана, разрабатывает технологию омоложения организма и восстановления органов с помощью собственных стволовых клеток человека.

Технология стартапа Renewal Bio основана на принципах перепрограммирования клеток. Главные работы, связанные с этим направлением, отмечены Нобелевскими премиями. Ученые научились превращать обычные клетки, например, клетки кожи обратно в стволовые, фактически стирая их биологическую память и возвращая в первоначальное состояние, как в эмбрионе. Выращенные из таких клеток ткани идеально подходят конкретному пациенту, исключая риск отторжения и необходимость поиска донора. Но вырастить их трудно.

Главное отличие подхода Renewal Bio заключается в создании особой среды, имитирующей условия внутри матки. В специальных инкубаторах с контролем давления, температуры и газового состава клетки формируют трехмерные структуры. Такие структуры развиваются естественным путем, превращаясь в нужные типы тканей под воздействием биологических сигналов. По словам разработчиков, система позволяет выращивать более ста различных типов клеток, в том числе клетки костного мозга и поджелудочной железы.

Первым продуктом компании должны стать клетки костного мозга для лечения онкологических и орфанных заболеваний. Орфанные заболевания – это редкие патологии, часто имеющие генетическую природу. Для Израиля это направление критически важно из-за высокой концентрации наследственных заболеваний, характерных для замкнутых групп, в том числе, для евреев ашкенази. Возможность вырастить здоровую ткань из собственных клеток пациента позволяет исправить генетические поломки и обойтись без поиска редких совместимых доноров.

Благодаря ускоренным процедурам сертификации для лекарств против редких болезней, выход технологии на рынок ожидается в течение ближайших пяти лет. В долгосрочной перспективе проект нацелен на полную биологическую регенерацию: ученые шаг за шагом превращают технологию в настоящий источник здоровья и омоложения организма.