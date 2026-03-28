Сытые пингвины живут дольше, но стареют быстрее

Пингвины стали удобной моделью для изучения старения: их жизнь длится 20-40 лет, что делает их исследования релевантными для человека. При этом они не испытывали тех же социальных и экономических изменений, что люди в западных странах за последние столетия. Ученые Хельсинкского университета хотели проверить, изменит ли жизнь в комфортных, хорошо питаемых и ухоженных условиях траекторию старения пингвинов. Поскольку подобный образ жизни уже практикуется в зоопарках, это давало идеальные условия для эксперимента.

В Цюрихском зоопарке и Лоро-Парке (Тенерифе, Испания) королевские пингвины получают достаточно пищи и защиту, что имитирует образ жизни современного человека. Результаты оказались неожиданными: жизнь в зоопарке ускоряет старение пингвинов.

"Пингвин 15 лет в зоопарке по физическому состоянию соответствует 20-летнему пингвину в дикой природе. Тем не менее, зоопарковые пингвины живут дольше: они не сталкиваются с хищниками, штормами, имеют доступ к ветеринарной помощи и могут дожить до возраста, в котором в естественной среде они редко выживают", – поясняет один из авторов исследования. Ученые связывают это с особенностями метаболизма и процессов клеточного роста и поддержания организма. Основной вывод: комфортные условия в зоопарках – регулярное питание, низкая физическая активность и измененные биологические ритмы – приводят к ускоренному старению, несмотря на увеличение общей продолжительности жизни.