последняя новость: 17:37
28 марта 2026
28 марта 2026
Наука и Хайтек

Мытье посуды кухонными губками высвобождает значительное количество микропластика

время публикации: 28 марта 2026 г., 16:38 | последнее обновление: 28 марта 2026 г., 17:16
Кухонные губки – один из самых используемых предметов в быту – могут быть недооцененным источником микропластика. Ученые из Боннского университета изучили, сколько таких частиц выделяется во время мытья посуды и как это влияет на окружающую среду. Выяснилось, что губки действительно ежегодно выделяют измеримое количество микропластика, однако основной вред экологии связан не с этим, а с расходом воды.

В работе оценивали реальное выделение микропластика и его влияние с помощью анализа жизненного цикла (LCA). Исследование объединило лабораторные эксперименты и подход "гражданской науки": добровольцы из Германии и Северной Америки использовали разные типы губок в быту и фиксировали процесс. Губки взвешивали до и после использования, а также тестировали в лаборатории с помощью устройства SpongeBot, имитирующего мытье посуды.

Результаты показали, что все губки изнашиваются и выделяют микропластик – примерно от 0,68 до 4,21 г на человека в год, в зависимости от состава. При этом губки с меньшим содержанием пластика выделяют его заметно меньше. Тем не менее, именно потребление воды оказалось главным фактором экологического воздействия при ручном мытье посуды.

Данные, полученные в реальных условиях, позволили точнее оценить масштабы проблемы. Хотя на одного человека приходится небольшое количество микропластика, в масштабах страны это может достигать сотен тонн в год. Часть этих частиц задерживается на очистных сооружениях, но некоторое количество все же попадает в окружающую среду. При этом 85-97% общего экологического воздействия связано именно с расходом воды, а не с микропластиком.

Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Здоровье // 01 марта 2026

90% опухолей предстательной железы содержат микропластик
// https://www.newsru.co.il/ // Наука и Хайтек // 24 сентября 2025

Ученые обнаружили микропластик глубоко внутри человеческих костей