Попугаи медленно заводят новые знакомства, чтобы избежать агрессии. Исследование

Создание новых социальных связей бывает непростым даже для животных с развитым интеллектом и сложным общением. Ученые из Университета Цинциннати выяснили, что попугаи-монахи (Myiopsitta monachus), сталкиваясь с незнакомыми собратьями, предпочитают сначала осторожно оценить ситуацию, прежде чем решиться на контакт. Вместо того чтобы сразу сближаться, они медленно подходят к новичкам, внимательно наблюдая и приспосабливаясь, а уже затем переходят к более активным и потенциально рискованным взаимодействиям. По словам ученых, сближение с незнакомой птицей может быть рискованным. Особи, не желающие общения, нередко реагируют агрессивно, что действительно может привести к травмам. Работа была опубликована в журнале Biology Letters.

Чтобы понять, как формируются первые контакты, исследователи поселили группы диких попугаев-монахов в большой вольер. Некоторые из птиц были друг другу незнакомы. Ученые наблюдали, насколько близко птицы подпускали новых соседей, и фиксировали, какие пары со временем начинали ухаживать друг за другом или проявлять другие дружелюбные поведения. Всего было изучено более 179 социальных связей с использованием вычислительных методов и статистического анализа. Цель состояла в том, чтобы выяснить, действительно ли формирование новых контактов проходит по принципу "пробного взаимодействия", как предполагали ранние исследования.

Полученные данные показали, что незнакомые птицы проявляли куда большую осторожность, чем те, которые уже были знакомы. Однако постепенно многие пары, не знавшие друг друга ранее, становились более расслабленными, садились рядом, дотрагивались клювами или ухаживали друг за другом. Некоторые отношения развивались еще дальше – такие птицы делились пищей или вступали в спаривание.