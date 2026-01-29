Израильский стартап, обещающий "убить PDF", мобилизовал 63 миллиона долларов

Израильская стартап-компания Factify, разрабатывающая новую инфраструктуру для цифровых документов в эпоху ИИ, объявил сегодня о завершении посевного раунда мобилизации капитала в размере $63 млн.

Речь идет о необычно крупном объеме для израильского стартапа на этой стадии. По данным Startup Nation Central в 2025 году средний посевной раунд составлял около $9 млн.

В 2024 году компания получила около 10 миллионов долларов в рамках предпосевного раунда.

Factify нацелена на замену модели работы с документацией, основанной на PDF-файлах. Компания заявляет, что вместо "статичных файлов" она разработала цифровой документ нового типа, который "живет в сети, предназначен в первую очередь для агентов искусственного интеллекта".

На данный момент компания проводит платное пилотное тестирование в организациях, действующих в регулируемых средах и активно использующих документацию, таких как банковское дело, страхование, юридические услуги, управление человеческими ресурсами.

Компания была основана в конце 2023 года профессором Матаном Гавишем, членом факультета Школы инженерии и компьютерных наук Еврейского университета. Штат компании составляет около 40 человек, из которых 30 работают в Израиле.