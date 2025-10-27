x
27 октября 2025
|
последняя новость: 19:03
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
27 октября 2025
|
27 октября 2025
|
последняя новость: 19:03
27 октября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Наука и Хайтек

У берегов Джиср аз-Зарки найдена погибшая песочная акула

Животные
время публикации: 27 октября 2025 г., 18:05 | последнее обновление: 27 октября 2025 г., 18:05
У берегов Джиср аз-Зарки найдена погибшая песочная акула
Фото: Илья Баскин / Управление природы и парков Израиля

Рыбак из Джиср аз-Зарки связался с Управлением природы и парков и сообщил, что в донной сети запуталась и погибла крупная самка песочной акулы. Он спросил, следует ли ему передать акулу специалистам, или стоит выбросить ее в море.

Инспектор Управления природы и парков Илья Баскин забрал тушу акулы и передал для проведения вскрытия специалистам факультета морских наук при Хайфском университете. Вскрытие погибших акул необходимо для того, чтобы установить возможную болезнь, которая может угрожать и другим животным и рыбам.

Доктор Дани Морик и доктор Авиад Шейнин провели исследование туши акулы, установив, что это взрослая самка песочной (серо-голубой) акулы длиной два метра. Самка не была беременна – вероятно, она родила детенышей летом. У песчаных акул двухгодичный репродуктивный цикл.

Погибшая акула была здорова, однако в ее теле нашли рыболовный крючок.

Наука и Хайтек
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Наука и Хайтек // 24 октября 2025

В Австралии обнаружены краб размером с миндаль и крошечная акула-фонарь
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 18 октября 2025

Распространяются фейковые фото в поддержку версии: "китовая акула сама выбросилась на берег Газы"
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 17 октября 2025

Жители Газы вытащили на берег китовую акулу, плававшую около побережья
// https://www.newsru.co.il/ // Наука и Хайтек // 16 августа 2025

Около берега в Ришон ле-Ционе были замечены песчаные акулы. Видео