У берегов Джиср аз-Зарки найдена погибшая песочная акула

Рыбак из Джиср аз-Зарки связался с Управлением природы и парков и сообщил, что в донной сети запуталась и погибла крупная самка песочной акулы. Он спросил, следует ли ему передать акулу специалистам, или стоит выбросить ее в море.

Инспектор Управления природы и парков Илья Баскин забрал тушу акулы и передал для проведения вскрытия специалистам факультета морских наук при Хайфском университете. Вскрытие погибших акул необходимо для того, чтобы установить возможную болезнь, которая может угрожать и другим животным и рыбам.

Доктор Дани Морик и доктор Авиад Шейнин провели исследование туши акулы, установив, что это взрослая самка песочной (серо-голубой) акулы длиной два метра. Самка не была беременна – вероятно, она родила детенышей летом. У песчаных акул двухгодичный репродуктивный цикл.

Погибшая акула была здорова, однако в ее теле нашли рыболовный крючок.