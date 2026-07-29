Создан "шрифт-призрак", затрудняющий распознавание текста системами ИИ

Американский разработчик и дизайнер Эрик Лу, создатель платформы Mixfont, представил экспериментальный проект Ghost Font. Несмотря на название, это не обычный компьютерный шрифт, а инструмент, создающий короткие видеоролики, в которых сообщение становится различимым только благодаря движению.

Буквы состоят из множества точек, движущихся иначе, чем точки на окружающем фоне. Человеческий мозг объединяет их в узнаваемые контуры, пока ролик воспроизводится. При остановке изображения буквы сливаются с фоном, поэтому прочитать сообщение по отдельному кадру практически невозможно. В ролик также встраивается ложное сообщение, способное ввести систему распознавания в заблуждение.

По словам Лу, испытанные им мультимодальные системы искусственного интеллекта не смогли самостоятельно правильно прочитать скрытый текст. Однако при указании точного метода анализа или использовании программ, отслеживающих перемещение точек между кадрами, сообщение можно восстановить. Сам автор признает, что Ghost Font читается и людьми хуже обычного текста.

Разработчик подчеркивает, что проект не является средством шифрования или защищенной связи. Его задача – продемонстрировать различия между восприятием движения человеком и современными системами компьютерного зрения. В будущем подобную технологию можно использовать для проверки возможностей новых моделей ИИ или в системах CAPTCHA.