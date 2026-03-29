Археологи рассмотрели из космоса "израильский Стоунхендж" на Голанских высотах

Ученые из Университета Бен-Гуриона применили спутниковое зондирование для изучения мегалитического комплекса Руджм-эль-Хири, которому 5000 лет, и обнаружили десятки незамеченных каменных колец.

Знаменитый мегалитический комплекс Руджм-эль-Хири на Голанских высотах, возведенный в раннем бронзовом веке (около 3000–2700 годов до н.э.), долгое время считался уникальным и изолированным памятником. Новое исследование, опубликованное в журнале PLOS One, объединило методы археологии и дистанционного зондирования Земли и показало, что этот комплекс является центральным элементом масштабной системы.

С помощью анализа спутниковых снимков высокого разрешения исследователи обнаружили в окрестностях еще как минимум 28 крупных каменных кругов, которые веками оставались незамеченными для наземных экспедиций. Эти структуры диаметром более 50 метров, сложенные из местного базальта, указывают на существование единой архитектурной и культурной традиции в эпоху древнего Леванта.

Наблюдение из космоса позволило археологам обследовать труднодоступные территории, анализируя состояние растительности и освещенность в разные сезоны. Выяснилось, что каменные кольца располагались вблизи сезонных источников воды и были интегрированы в древние сельскохозяйственные и пастбищные сети. Это открытие помогло понять функциональное назначение Руджм-эль-Хири. Скорее всего, он служил местом ритуальных собраний для общин скотоводов, которые кочевали по Голанским высотам.

Интеграция космических технологий и геофизики открывает новую главу в изучении древностей. Как отмечает соавтор работы профессор Лев Аппельбаум: "Территория Израиля все еще хранит множество археологических секретов, которые могут быть раскрыты с помощью комплексного анализа с использованием передовых методов дистанционного зондирования и наземных геофизических методов".

Использование ландшафтного подхода позволяет увидеть не просто отдельные камни, а живую среду обитания древних людей, встроенную в суровую природу региона. Спутниковый мониторинг становится незаменимым инструментом, превращающим разрозненные памятники в целостную картину нашего прошлого.