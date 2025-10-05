В национальном парке "Йехудия" на Голанах обнаружена синагога, построенная 1500 лет назад

Управление национальных парков и Хайфский университет сообщают, что в ходе раскопок, проводившихся в национальном парке "Йехудия" на Голанских высотах, обнаружена синагога, возведенная около 1500 лет назад.

"В рамках многолетнего исследования архитектуры расположенных на Голанах деревень мы с профессором Хаимом Бен-Давидом и доктором Бени Арубасом изучили в этом национальном парке сотни предметов, большинство из которых нашли повторное использование в брошенной сирийской деревне. Мы обратили внимание на значительную концентрацию объектов, в том числе частей колонн, на одной из дорог деревни. Начали проверку и уже в начале раскопок были найдены десятки архитектурных артефактов, а позже, к нашему удивлению – южная стена здания с тремя проемами, направленными в сторону Иерусалима", – рассказывает доктор Михаэль Азбанд с кафедры археологии Хайфского университета.

Ранее на территории национального парка "Йехудия" были обнаружены сотни архитектурных артефактов Византийской эпохи, однако местонахождение синагоги оставалось неизвестным, говорят исследователи. В ходе предыдущих исследований было описано более 150 предметов, в том числе верхние части дверных проемов, фрагменты колонн и декорированные базальтовые камни, использованные повторно. Теперь же была найдена сама синагога – отесанная южная стена и две перекладины дверных проемов.

В ходе проведенных здесь исследований было обнаружено множество свидетельств монументального строительства, в том числе камни с высеченной на них менорой. В Римский и Византийский период, с первого века до н.э. и до VII века н.э. Голаны были заселены в основном евреями.

Длина здания составляет 17 метров, а ширина – 13 метров. Оно представляло собой базилику – прямоугольное строение с двумя рядами колонн и скамьями по стенам. Такая архитектура характерна для древних синагог. По словам доктора Азбанда, находки свидетельствуют, что речь идет именно о синагоге.

"Обнаружение древней синагоги свидетельствует, что 1500 лет назад здесь жили евреи. Это был период расцвета еврейской общины Голан. На Голанских высотах обнаружено еще 25 синагог, которые использовались не только для молитвы, но для учебы, он были центром еврейской жизни. Синагоги посещались мудрецами, которые со всеми делились еврейской мудростью. После завершения раскопок синагога станет доступной для посетителей", – говорит археолог Управления национальных парков доктор Дрор Бен-Йосеф.