Израильский стартап разработал ИИ-платформу для создания индивидуальных генных терапий

Компания Cassidy Bio разработала систему искусственного интеллекта для проектирования генных терапий. Система позволяет на порядки ускорить создание индивидуальной генной терапии.

Израильская биотехнологическая компания Cassidy Bio представила платформу для проектирования генных терапий на основе редактирования генома. Основой системы является ИИ-модель, которая объединяет данные собственных лабораторных экспериментов компании, информацию о геномах десятков тысяч людей и методы машинного обучения. Модель предсказывает оптимальные комбинации направляющих молекул, ферментов-редакторов и способов доставки для конкретных терапевтических задач.

Традиционный подход к созданию генных терапий часто требует многолетних экспериментов. Каждый компонент системы редактирования – направляющая РНК, фермент и механизм доставки – разрабатывается отдельно, что замедляет процесс и увеличивает риски. Платформа Cassidy Bio делает этот процесс более предсказуемым, позволяя проверять безопасность и эффективность биоконструкций на цифровой модели еще до начала экспериментов.

Главное преимущество системы – способность учитывать огромное генетическое разнообразие разных людей. Модель обучена на 70 тысячах геномов, что позволяет оценивать, как терапия будет работать у людей с разными генетическими вариантами. Система также предсказывает возможные побочные эффекты редактирования – одну из главных проблем безопасности генных терапий.

Компания утверждает, что разработанный подход сокращает время разработки с нескольких лет до нескольких недель. Результаты лабораторных экспериментов постоянно поступают обратно в систему, улучшая точность предсказаний. Это создает замкнутый цикл между вычислительной моделью и биологическими данными.

Cassidy Bio привлекла $8 миллионов посевного финансирования.