Израильские ученые нашли механизм, запускающий "болезнь Хокинга", и его остановили

Исследователи из Тель-Авивского университета открыли молекулярный механизм развития бокового амиотрофического склероза и разработали РНК-терапию, потенциально способную остановить болезнь.

Боковой амиотрофического склероз (БАС) – неизлечимое нейродегенеративное заболевание, от которого страдают миллионы людей по всему миру. Этим заболеванием страдал знаменитый физик Стивен Хокинг. Он прожил с этой болезнью 50 лет и стал удивительным исключением: обычно пациенты, страдающие БАС, живут 3-5 лет.

Международная команда исследователей сделала важный шаг в изучении БАС. Ученые впервые обнаружили основной молекулярный механизм, запускающий болезнь, и смогли его нейтрализовать с помощью генной терапии на основе РНК.

К работе ученых из Тель-Авивского университета присоединились специалисты из Института Вейцмана, Университета Бен-Гуриона и научных центров Франции, Турции и Италии. Результаты опубликованы в журнале Nature Neuroscience.

Ученые выяснили, что мышечные клетки производят малые молекулы РНК – микроРНК-126 – и отправляют их через синапс в нервную клетку. Эти молекулы предотвращают избыточную выработку белка TDP-43 в нервно-мышечном соединении. При БАС мышцы производят меньше микроРНК-126, чем необходимо. Это приводит к накоплению белка TDP-43. Избыток белка формирует токсичные скопления, которые атакуют митохондрии – энергетические станции нейронов.

"Мы обнаружили, что при БАС избыточный белок формирует токсичные агрегаты, которые атакуют молекулы, необходимые для функционирования митохондрий", – подчеркивает соавтор работы доктор Ариэль Ионеску.

Когда ученые поняли, что происходит, но попытались остановить накопление токсичного белка, и это им удалось. Увеличение уровня микроРНК-126 в тканях пациентов с БАС и у модельных мышей привело к снижению уровня белка TDP-43. Нервные клетки перестали разрушаться и даже начали восстанавливаться. Эти результаты открывают путь к созданию эффективной генной терапии для лечения пациентов, страдающих БАС.