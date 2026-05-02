В пиве может содержаться больше витамина B6, чем считали ученые ранее

Исследование показало, что пиво может быть неожиданным источником витамина B6 – причем это касается и безалкогольных сортов. Работа, опубликованная в журнале Journal of Agricultural and Food Chemistry, указывает, что одна порция напитка способна обеспечить заметную долю суточной нормы этого важного вещества, поддерживающего работу мозга, крови и иммунной системы.

Ученые проанализировали 65 видов немецкого пива, представленных в продаже, применив новую лабораторную методику. Оказалось, что содержание витамина B6 сильно различается в зависимости от сорта, но в целом оно выше, чем считалось ранее. В среднем одна порция пива может покрывать около 15% суточной потребности. При этом дефицит витамина B6 остается распространенной проблемой: с ним сталкивается примерно каждый пятый подросток в Европе и каждый десятый житель США. Недостаток этого витамина связывают с депрессией, воспалительными процессами и сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Исследование показало, что уровень витамина B6 в пиве варьируется от 95 до более чем 1000 микрограммов на литр. Главную роль играет не способ производства, а сырье. Особенно важен ячмень, который содержит значительно больше витамина B6, чем, например, рис. Поэтому сорта, сваренные на основе ячменного солода, демонстрируют более высокие показатели.

Наибольшее количество витамина обнаружили в крепких сортах, таких как бок, где концентрация достигала в среднем около 800 микрограммов на литр. В лагере этот показатель был ниже, а в пшеничном и рисовом пиве минимальным. Интересно, что существенной разницы между алкогольным и безалкогольным пивом по содержанию витамина B6 не выявили. Удаление алкоголя не лишает напиток его питательных свойств. Более того, некоторые безалкогольные сорта показали высокие результаты: например, в одном из образцов содержание витамина достигало 761 микрограмма на литр, что позволяет покрыть примерно четверть суточной нормы при употреблении стандартной бутылки объемом 500 мл.

Ученые также отметили, что на уровень витамина может влиять способ производства безалкогольного пива: наилучшие показатели наблюдаются при полном брожении с последующим удалением алкоголя, например с помощью вакуумной дистилляции или фильтрации.