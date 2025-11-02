Израильский стартап объединил ведущие ИИ-модели в единый рабочий процесс, управляемый дизайнером

Стартап Weavy разработал платформу, объединившую генеративные ИИ-модели в единый поток, который позволяет дизайнеру реализовать свои идеи. Компания Figma приобрела стартап за $200 миллионов.

Израильская компания Weavy была основана в 2024 году выпускниками Тель-Авивского университета и привлекла всего $4 миллиона. Стартап разработал платформу на основе узловой архитектуры (node-based). Платформа объединяет доступ к различным ИИ-моделям генерации изображений и видео. Дизайнер может создавать визуальный контент, используя промпты, а затем редактировать результаты с помощью естественного языка: менять размеры объектов, стили, фон или создавать новые элементы на основе детальных описаний.

Технология Weavy позволяет работать с ведущими профессиональными ИИ-моделями, включая инструменты для кинематографического видео (Seedance, Sora и Veo) и для создания реалистичных изображений (Flux и Ideogram). Платформа дает возможность сравнивать результаты работы разных моделей, проводить множественные раунды доработки, согласуя результат с выбором и вкусом дизайнера. Технология позволяет рассматривать результаты отдельных ИИ-инструментов не как финальный продукт, а как узловую точку в творческой работе.

Для Figma приобретение Weavy означает выход за пределы традиционного дизайна интерфейсов в область создания мультимедийного контента. Генеральный директор Figma Дилан Филд отметил, что его сотрудники были "загипнотизированы" демонстрацией инструмента Weavy.

Сумма сделки оценивается более чем в $200 миллионов, хотя официально цифры не раскрываются. Это крупнейшее приобретение Figma. которая в июле 2025 года вышла на IPO и сейчас торгуется с оценкой около $24 миллиардов. Команда Weavy, в которую сейчас входят 20 разработчиков, присоединится к Figma. Американская компания планирует расширить команду и центр разработки в Тель-Авиве, что свидетельствует о серьезном намерении Figma развивать присутствие компании на израильском рынке высоких технологий.