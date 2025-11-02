Развитие ИИ ставит ученых перед необходимостью дать ответ на вопрос, что такое сознание

Психолог Тель-Авивского университета Лиад Мудрик вместе с канадскими коллегами утверждает, что понимание природы сознания уже стало не отвлеченной философской проблемой, а прикладной задачей.

В работе, опубликованной в журнале Frontiers in Science, психологи пишут, что развитие ИИ и нейротехнологий далеко опережает понимание того, что такое сознание. Это создает серьезные этические риски. По мнению ученых, объяснение того, как возникает осознанность, и разработка объективных тестов для ее обнаружения уже стали неотложной задачей. Ее решение необходимо для развития ИИ, медицины, законодательства, политики в области прав животных и развития нейроинтерфейсов.

Ученые подчеркивает, что наука о сознании больше не чисто философская дисциплина: она имеет практическое значение для всех сфер общества. Если человечество научится создавать сознание, пусть даже случайно, это породит огромные этические вызовы и экзистенциальные риски.

Тесты на наличие сознания помогли бы определять осознанность у пациентов с травмами мозга, у плода, у животных, у органоидов мозга и систем ИИ. Уже сейчас некоторые методы выявляют признаки осознанности у пациентов, которых раньше считали находящимися в бессознательном состоянии. Понимание природы сознания изменит подходы к лечению, повлияет на решения о прекращении жизнеобеспечения и на терапию психических расстройств.

Главную проблему сегодня Лиад Мудрик видит в том, что ученые, работающие над проблемой сознания, сильно разобщены. Это касается не только различий между нейробиологами и психологами, которые традиционно используют разные методы и скептически относятся к методам коллег из другой области. Даже те биологи-теоретики, которые строят общие модели сознания, недостаточно хорошо понимают друг друга.

Ученые призывают к координированному научному подходу, включая эксперименты, где конкурирующие теории проверяются совместно как их сторонниками, так и противниками. Ученые убеждены, что только коллективные научные усилия помогут обществу подготовиться к этическим и технологическим последствиям понимания и возможного создания сознания, чего ученые не исключают.