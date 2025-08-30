Когнитивно-поведенческая терапия может изменить структуру мозга и увеличить объем серого вещества

Исследователи из Университета Мартина Лютера в Галле-Виттенберге и Университета Мюнстера впервые получили доказательства того, что психотерапия вызывает объективные изменения в мозге. Работа была опубликована в журнале Translational Psychiatry. В ней участвовали 30 пациентов с тяжелой депрессией, мозг которых обследовали с помощью структурной МРТ до и после прохождения 20 сеансов КПТ.

После терапии у большинства пациентов наблюдались изменения в областях мозга, связанных с обработкой эмоций. Такие эффекты ранее фиксировались главным образом при исследовании действия медикаментов. Депрессия, от которой страдают около 280 миллионов человек по всему миру, известна тем, что связана с изменениями массы переднего гиппокампа и миндалевидного тела – ключевых элементов лимбической системы, управляющих эмоциями.

Результаты оказались впечатляющими: у 19 из 30 участников симптомы депрессии значительно снизились. Кроме того, впервые удалось зафиксировать анатомические изменения: увеличился объем серого вещества в левом миндалевидном теле и правом переднем гиппокампе. Ученые также выявили корреляцию между степенью этих изменений и выраженностью клинического улучшения: чем больше увеличивался объем серого вещества в миндалевидном теле, тем заметнее снижалась эмоциональная нестабильность.