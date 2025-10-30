Почему мы даем чаевые, и почему они постоянно растут

Ученые из Тель-Авивского университета показали, что мы даем чаевые по двум разным причинам: как благодарность и следуя социальным нормам, и эта разница мотиваций создает постоянный рост чаевых.

Исследование, опубликованное в журнале Management Science, раскрывает механизмы, стоящие за феноменом чаевых. Ученые создали математическую модель, объясняющую, почему люди оставляют чаевые, хотя с точки зрения классической экономики это иррационально.

Соавтор работы доктор Ран Снитковский отмечает: "Чаевые – это явление, которое трудно объяснить с помощью классических экономических инструментов. "Homo economicus", который интересуется только собственным материальным благосостоянием, не имеет никаких причин давать чаевые после оказания услуги. Он ведь уже все оплатил". Тем не менее чаевые дают практически все.

Ученые выделили два типа клиентов: "ценители", которые действительно хотят отблагодарить за хороший сервис, и "конформисты", которые просто следуют общепринятой практике. Конформистов большинство, но именно ценители задают тренд. Чтобы выразить настоящую благодарность, нужно дать чаевых больше среднего, иначе она не ощущается как что-то особенное. Ценители поднимают планку, а конформисты вынуждены подтягиваться к новой норме, создавая замкнутый цикл роста. Так чаевые в США выросли с 10% несколько десятилетий назад до 20% сегодня.

Но чаевые оказываются слабым стимулом для улучшения обслуживания. Официанты знают: большинство клиентов-конформистов оставят стандартную сумму независимо от качества сервиса, а ценителей – немного, поэтому дополнительные усилия не окупаются.

Ученые отмечают негативные стороны чаевых. Такая практика создает дискомфорт для клиентов, которые вынуждены оставлять чаевые даже тогда, когда им не нравится обслуживание.

Отказ давать чаевые – трудное решение, поскольку оно нарушает социальную норму. Чаевые провоцирует дискриминацию. Официантки нередко терпят сексистское поведение клиента, опасаясь потерять чаевые, а клиенты склонны давать больше чаевых представителям своей этнической группы.