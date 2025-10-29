x
последняя новость: 15:15
Средневековые туннели под парком Ган Ха-Шлоша раскрыли секреты сахарной индустрии мамлюков

Исторические Открытия
Израильские ученые
время публикации: 29 октября 2025 г., 14:31 | последнее обновление: 29 октября 2025 г., 14:31
Hadas Parush/Flash 90

Археологи из Еврейского университета Иерусалима обнаружили под парком Ган Ха-Шлоша систему средневековых туннелей, которые приводили в действие сахарные мельницы эпохи мамлюков.

Под бассейнами национального парка Ган Ха-Шлоша археологи нашли инфраструктуру, способную изменить представления о средневековой промышленности в Палестине. Международная группа под руководством профессора Амоса Фрумкина обследовала сеть водоводных туннелей, вырубленных в мягком туфе вдоль ручья Нахаль-Амаль. Эти сооружения предположительно вращали сахарные мельницы в период правления мамлюков в XIII-XV веках. Работа опубликована в журнале Water History.

Были обнаружены пять параллельных туннелей. Их инженерная точность указывает на их использование для целенаправленной подачи воды, но в отличие от типичных открытых акведуков того времени, эти каналы – подземные.

Уран-ториевое датирование сталактитов, образовавшихся вскоре после создания туннелей, показало, что они были построены в XIV-XV веках в период расцвета прибыльной торговли сахаром, когда плодородная Иорданская долина была центром выращивания тростника и экспорта сахара по всему восточному Средиземноморью.

Туннели направляли воду к горизонтальным колесам, приводившим в движение жернова для измельчения тростника. В отличие от более распространенных вертикальных колес, горизонтальные имеют ряд преимуществ, особенно если они располагаются в туннелях с низким потолком. Они вращаются на вертикальной оси и могут вращать жернова без передаточных механизмов, что дает энергетический выигрыш и позволяет использовать не слишком сильный напор воды.

Средневековые инженеры превратили солоноватую родниковую воду в источник механической энергии. Находка масляной лампы эпохи мамлюков подтверждает уран-ториевую датировку. Позднее, уже в османский период, сахарные мельницы были переоборудованы в мукомольные.

Ученые отмечают, что открытие меняет существующие представления о технологической стагнации в средневековом Леванте и показывает мамлюков как изобретательных новаторов, чья инфраструктура поддерживала как местные общины, так и международную торговлю.

