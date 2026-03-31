Израильские ученые описали коллективную архитектурную логику муравьев-ткачей

время публикации: 31 марта 2026 г., 15:44 | последнее обновление: 31 марта 2026 г., 15:44
Израильские ученые описали коллективную архитектурную логику муравьев-ткачей
Wikipedia.org. Фото: Sean.hoyland

Исследователи из Института Вейцмана изучили уникальные способности австралийских муравьев-ткачей, которые строят свои идеально-сферические гнезда в кронах деревьев.

Муравьи-ткачи, живущие в лесах на севере Австралии, буквально превращают свои тела в "орудия труда". Чтобы соединить края листьев, муравьи образуют в живые цепи, работающие как "застежка-молния". Для окончательной фиксации конструкции муравьи сшивают листья шелковыми нитями, выделяемыми их личинками. Работа опубликована в журнале Current Biology.

Эксперименты с использованием системы 4K-камер показали, что колония действует как единый разумный организм и подчиняется единой архитектурной логике. Когда ученые меняли углы наклона листьев, пытаясь запутать строителей, муравьи демонстрировали поразительную координацию.

Вместо хаотичных действий они последовательно выравнивали и соединяли пары листьев, что позволяло избежать ошибок в геометрии будущего жилища. В итоге всегда получалась прочная полая сфера – форма, оптимальная с точки зрения физики для защиты от внешних воздействий и обеспечения максимального объема внутреннего пространства.

Ученые предполагают, что такая эффективность коллективного мышления основана на химических сигналах и локальных динамических правилах. Муравьи успешно справляются с задачами, которые требуют корректировки действий в реальном времени, что указывает на наличие продвинутых когнитивных механизмов, заложенных в социальном поведении всей группы.

Соавтор работы профессор Офер Фейнерман отмечает: "Колония успешно преодолевает сложные вызовы. Это позволяет предположить, что развитые когнитивные способности буквально встроены в ее социальное поведение".

Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Наука и Хайтек // 27 марта 2026

Пчелы лучше танцуют перед публикой
// https://www.newsru.co.il/ // Наука и Хайтек // 28 марта 2026

Ученые выяснили, как муравьи отличают друга от врага
// https://www.newsru.co.il/ // Наука и Хайтек // 06 декабря 2025

Муравьи чувствуют запах смертельной инфекции до того, как она распространится