Вождение в состоянии усталости так же рискованно, как и после употребления алкоголя

Новое исследование показало, что почти половина взрослых американцев садились за руль, находясь в состоянии сильной усталости, что снижало их способность безопасно управлять автомобилем. Такой риск может быть столь же опасен, как и вождение в нетрезвом состоянии. По данным Американской академии медицины сна, 41% взрослых признались, что ощущали настолько сильную сонливость во время вождения, что это негативно влияло на их реакцию и внимание. Среди них – 50% мужчин и 33% женщин.

По данным Фонда безопасности дорожного движения Американской автомобильной ассоциации, примерно каждая шестая смертельная авария происходит по вине водителя, уснувшего за рулем. Особенно часто о трудностях с поддержанием бодрствования во время вождения сообщают взрослые в возрасте от 35 до 44 лет – среди них таких оказалось 47%.

Эксперты подчеркивают, что самое эффективное средство против сонливости за рулем – это полноценный отдых перед поездкой. Американская академия медицины сна рекомендует взрослым спать не менее семи часов в сутки, чтобы снизить риск опасного утомления. Кроме того, специалисты советуют избегать вождения поздно ночью или длительных поездок в одиночку, по возможности менять водителей во время длительных маршрутов, а если вы чувствуете, что начинаете засыпать или теряете концентрацию, – остановиться в безопасном месте и немного вздремнуть. После ночной смены лучше попросить кого-то подвезти вас, чем садиться за руль самостоятельно.

Как отмечают ученые, важно обращать внимание на тревожные признаки усталости: если становится трудно держать глаза открытыми или сосредоточиться на дороге, вы начинаете отклоняться от своей полосы, не замечаете повороты или дорожные знаки, а также едете слишком близко к впереди идущему автомобилю, – это сигнал немедленно остановиться и съехать с дороги, чтобы избежать трагедии.