Регулярное употребление кофе может влиять на микробиом кишечника

Регулярное употребление кофе может заметно влиять на состав кишечной микрофлоры и через нее – на настроение, уровень стресса и работу мозга. К такому выводу пришли ученые из Ирландии, впервые подробно изучившие, как кофе взаимодействует с осью "кишечник – мозг".

В исследовании участвовали 62 здоровых добровольца: половина из них ежедневно выпивала по несколько чашек кофе, а остальные не пили его совсем. Любителей кофе попросили на две недели полностью отказаться от напитка, после чего в течение трех недель они снова начали его пить – часть участников получала обычный кофе, а часть – кофе без кофеина. За состоянием испытуемых следили с помощью психологических тестов, анализа питания, а также исследований образцов кала и мочи.

Оказалось, что у постоянных любителей кофе состав кишечной микробиоты отличается от такового у людей, не употребляющих этот напиток. У них было больше некоторых видов бактерий, включая Eggerthella и Cryptobacterium, которые могут участвовать в обмене веществ и поддержании работы кишечника. После отказа от кофе количество некоторых из этих микроорганизмов уменьшалось, а после возвращения напитка вновь менялось, причем независимо от того, содержал он кофеин или нет.

Исследователи также обнаружили, что возвращение кофе в рацион сопровождалось снижением субъективного уровня стресса, уменьшением симптомов депрессии и импульсивности. При этом влияние на когнитивные функции зависело от вида напитка: кофе без кофеина был связан с улучшением памяти и способности к обучению, тогда как обычный кофе способствовал повышению внимательности, снижению тревожности и уменьшению признаков воспалительных процессов.

По словам авторов работы, кофе представляет собой не просто источник кофеина, а сложный набор биологически активных веществ, которые взаимодействуют с кишечной микрофлорой, обменом веществ и нервной системой. Полученные результаты помогают лучше понять, каким образом регулярное употребление кофе может оказывать долгосрочное влияние на здоровье и эмоциональное состояние человека. Однако ученые подчеркивают, что необходимы дополнительные исследования, чтобы точнее определить роль отдельных бактерий и соединений в этих процессах.