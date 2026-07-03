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Израиль

21-летний ультраортодокс из Иерусалима обвиняется в шпионаже на Иран

Харедим
Прокуратура
Иерусалим
Иран
шпионаж
время публикации: 03 июля 2026 г., 11:13 | последнее обновление: 03 июля 2026 г., 11:17
21-летний ультраортодокс из Иерусалима обвиняется в шпионаже на Иран
Пресс-служба полиции Израиля

Государственная прокуратура подала в окружной суд Иерусалима обвинительное заключение против 21-летнего жителя Иерусалима Эли Лавона, обвиняемого в контактах с агентами иранской разведки, выполнении их заданий на территории Израиля и получении за это вознаграждения в криптовалюте. Прокуратура также просит продлить срок его содержания под стражей до окончания судебного разбирательства.

По данным новостной службы "Кан", Эли Лавон является репатриантом из США, представителем ультрарелигиозной общины. Согласно обвинительному заключению, в конце 2025 года – начале 2026 года Лавон вступил в контакт с лицами, представившимися как "Сина" и "Александр", действовавшими от имени иранской разведки.

Агенты давали ему различные задания. В частности, по их поручению Лавон фотографировал Центральную автобусную станцию Иерусалима, снимал здание в квартале Бухарим, оставил в торговом центре "Адар" пачку сигарет с запиской "Работа завершена", а затем приобрел USB-накопитель, завернул его в банкноту достоинством 50 шекелей и спрятал в одном из ресторанов Иерусалима. Выполнение всех заданий он документировал и передавал материалы своим кураторам.

Как утверждает прокуратура, за выполнение этих поручений Левон получил от агента "Сина" около 861 доллара в криптовалюте, а от агента "Александр" – еще около 518 долларов. Общая сумма вознаграждения составила около 1379 долларов.

Представительница прокуратуры Ронит Шнецер-Яакоби, комментируя обвинительное заключение, подчеркнула: "Иногда достаточно одного сообщения в Telegram с предложением легких денег. То, что начинается как, казалось бы, безобидное задание, может очень быстро превратиться в сотрудничество с враждебной структурой, действующей против Государства Израиль. Иностранные разведслужбы пытаются использовать цифровое пространство для поиска, вербовки и использования людей в Израиле, и важно проявлять бдительность и немедленно прекращать подобные контакты. Такое сотрудничество наносит реальный ущерб безопасности государства".

Расследование проводили центральное подразделение полиции Иерусалимского округа и ШАБАК.

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