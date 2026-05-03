03 мая 2026
последняя новость: 16:32
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
Наука и Хайтек

Завершение спасательной операции: горбатый кит Тимми выпущен в Северное море

Германия
Животные
время публикации: 03 мая 2026 г., 15:03 | последнее обновление: 03 мая 2026 г., 12:34
AP Photo/Michael Probst

Горбатого кита (Megaptera novaeangliae), ранее спасенного на мелководье Балтийского моря у острова Поэль, 2 мая выпустили обратно в дикую природу, однако его дальнейшая судьба остается неизвестной. Как сообщил представитель частной спасательной организации Йенс Шварк, к утру животного уже не было на барже, на которой его перевозили.

После нескольких дней транспортировки кита доставили в Северное море, но, по данным сми, выпуск мог произойти не в запланированной точке, а примерно в 70 километрах к северу от датского Скагена. Предполагается, что решение об освобождении животного принял капитан буксира. При этом остается неясным, был ли кит оснащен передатчиком, позволяющим отслеживать его перемещения, а также в каком состоянии он находился и каким образом покинул судно.

Ранее перевозку пришлось временно остановить из-за неблагоприятной погоды: сильного ветра и волн на границе Северного и Балтийского морей. Однако уже вечером ситуация изменилась – около 19:20 кит сам начал активно приближаться к выходу из баржи, что могло ускорить его возвращение в открытое море.

