Завершение спасательной операции: горбатый кит Тимми выпущен в Северное море

Горбатого кита (Megaptera novaeangliae), ранее спасенного на мелководье Балтийского моря у острова Поэль, 2 мая выпустили обратно в дикую природу, однако его дальнейшая судьба остается неизвестной. Как сообщил представитель частной спасательной организации Йенс Шварк, к утру животного уже не было на барже, на которой его перевозили.

После нескольких дней транспортировки кита доставили в Северное море, но, по данным сми, выпуск мог произойти не в запланированной точке, а примерно в 70 километрах к северу от датского Скагена. Предполагается, что решение об освобождении животного принял капитан буксира. При этом остается неясным, был ли кит оснащен передатчиком, позволяющим отслеживать его перемещения, а также в каком состоянии он находился и каким образом покинул судно.

Ранее перевозку пришлось временно остановить из-за неблагоприятной погоды: сильного ветра и волн на границе Северного и Балтийского морей. Однако уже вечером ситуация изменилась – около 19:20 кит сам начал активно приближаться к выходу из баржи, что могло ускорить его возвращение в открытое море.