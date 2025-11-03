Религиозное воспитание связано с ухудшением психического и когнитивного здоровья во взрослой жизни

Исследование среди взрослых европейцев показало, что в среднем религиозное воспитание в детстве связано с несколько более низкой оценкой собственного здоровья после 50 лет. Статья опубликована в журнале Social Science & Medicine. Ученые предложили несколько возможных механизмов, через которые религиозное воспитание может оказывать долгосрочное влияние на здоровье. Психосоциальные факторы включают как положительное воздействие – формирование позитивных эмоций и стратегий совладания со стрессом, так и возможный негативный эффект – внутренние конфликты или стресс. Социально-экономические механизмы могут обеспечивать доступ к поддерживающим сообществам и ресурсам, но также создавать напряжение в группе.

Для изучения этих вопросов исследователи использовали данные Обследования здоровья, старения и выхода на пенсию в Европе. В анализ вошла информация от 10 346 взрослых в возрасте 50 лет и старше из десяти европейских стран. Участников спрашивали о детстве: "Было ли у вас религиозное воспитание со стороны родителей?". Их текущее состояние здоровья оценивалось по пятибалльной шкале от "плохого" до "отличного". Кроме того, изучались более конкретные показатели: физическое здоровье, психическое здоровье и когнитивное здоровье.

Для анализа использовался передовой метод причинно-следственного моделирования, основанный на машинном обучении. В отличие от традиционных подходов, которые ищут прямые линейные связи, этот метод позволяет выявлять сложные и нелинейные зависимости и учитывать, как влияние религиозного воспитания на здоровье может меняться в зависимости от множества факторов. В анализ включили 19 переменных, включая условия раннего детства, демографические характеристики позднего периода жизни (возраст, семейное положение) и текущую религиозную активность. Результаты показали, что в среднем религиозное воспитание связано с чуть более низкой самооценкой здоровья в пожилом возрасте. Средний эффект составил -0,10 балла по пятибалльной шкале, и для большинства участников связь была отрицательной.

При этом модель выявила и меньшую группу людей, у которых религиозное воспитание было связано с улучшением здоровья, что указывает на значительную вариативность. Это подчеркивает, что усредненный результат не отражает всей картины влияния религиозного воспитания на здоровье в пожилом возрасте. При изучении различных аспектов здоровья исследователи получили более подробную картину. Религиозное воспитание в детстве оказалось связано с ухудшением психического здоровья, проявляющимся в более выраженных депрессивных симптомах, а также с снижением когнитивных способностей, например, в математических навыках.

В то же время тот же опыт детства был связан с улучшением физического здоровья: у таких людей отмечалось меньше ограничений в повседневной жизни, включая базовые действия, такие как купание и одевание. Эти результаты показывают, что религиозное воспитание может оказывать разное, а порой и противоположное влияние на физическое, психическое и когнитивное благополучие в зрелом возрасте. Исследование также подтвердило, что связь между религиозным воспитанием и более низкой самооценкой здоровья варьируется среди людей. Отрицательное влияние было сильнее в определенных подгруппах. Так, у тех, кто вырос в неблагоприятных семейных условиях – например, с родителями, страдавшими психическими расстройствами или злоупотреблявшими алкоголем – негативная связь между религиозным воспитанием и состоянием здоровья в будущем была особенно выраженной.

Анализ также рассматривал влияние религиозных практик взрослых на результаты исследования. Отрицательная связь между религиозным воспитанием в детстве и состоянием здоровья в зрелом возрасте оказалась сильнее у людей, которые во взрослом возрасте молились, а также у тех, кто никогда не посещал религиозные организации. Это указывает на сложное взаимодействие между ранним опытом и текущим поведением.